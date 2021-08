Epic Games Store’un Ücretsiz Oyunları İndirmeye Sunuldu

Epic Games Store’un ücretsiz oyunları indirmeye sunuldu. Ancak listede ufak bir değişiklik söz konusu. Peki bu hafta hangi oyunları ücretsiz indirebileceksiniz? Detaylar haberimizde.

Epic Games Store’un Ücretsiz Oyunlarını Kaçırmayın!

Bildiğiniz gibi Epic Games Store, haftanın ücretsiz oyunlarını aktif hale getirirken, bir sonraki ücretsiz oyunları da çoğu zaman duyuruyor. Ancak kimi zaman bazıları sürpriz bir şekilde değiştirilebiliyor. Buna en büyük etken ertelemeler olsa da, Epic Games kendi içinde de bir değişim kararı alabiliyor. Bu türden bir gelişme bir kez daha gerçekleşti ve esasen geçtiğimiz hafta duyurulan Speed Brawl yerine Minit oyununu ücretsiz indirebileceksiniz. Diğeri ise A Plague Tale: Innocence.

A Plague Tale: Innocence

Oyun Amicia De Rune ve Hugo de Rune kardeşlerin etrafında dönüyor. 1349 yılında, ölümcül bir veba hastalığı Fransa krallığında tahrip edici bir etki yaratmıştır ve karakterlerimiz de bir şekilde hayatta kalmak durumundalar. Bunun tek yolu ise hastalıktan tahrip olmuş köylerden geçen yolları boyunca diğer çocuklarla birlik olmak, ateş ve ışığı kullanarak sıçan sürülerini kendilerinden uzak tutmak olacak.

Minit

Macera türünde bir oyun olan Minit, bu zamana kadar hiç görmediğimiz türden tuhaf bir macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki, altmışar saniyeden oluşan haklarınız var. Diğer bir deyiş ile her defasında sadece altmış saniyeliğine oynayabiliyorsunuz, ama her oynayışınızda da ortam hakkında daha fazla bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra, size verilen her hakta bulacağınız eşyayı saklayabiliyorsunuz ve bu da senaryonun ilerleyişine katkıda bulunuyor. Amacınız ise gizleri ortaya çıkartıp mevcudiyetini sürdüren lanete bir son vermek olacak.

Eğer bu oyunlara herhangi bir ücret ödemeden sahip olmayı istiyorsanız, 12 Ağustos 2021 Perşembe günü TSİ 18:00 öncesinde buradan kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Sonrasında ise Rebel Galaxy oyunu ücretsiz olarak dağıtılmaya başlanacak.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.