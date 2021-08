Ubisoft tarafından yapılan duyuru ile Far Cry 5 hafta sonu ücretsiz oynanabilecek. Tam sürüme geçiş yapmanız durumunda ise bir indirim kampanyası sizi bekliyor.

İlk Far Cry 2004 yılında Crytek tarafından PC için geliştirilmiş ve Ubisoft tarafından da yayınlanmıştı. Oyunun sağladığı büyük başarının ardından Fransız yayıncı serinin haklarını satın almış ve Ubisoft Montreal’i ana geliştirme stüdyosu olarak belirlemişti.

Aradan geçen zaman zarfında birçok farklı platformda birçok oyunu ile karşımıza çıkan Far Cry için son olarak Far Cry: New Dawn satışa sunulmuştu. Halihazırda da altıncı oyun geliştirilme aşamasında ve bu yılın son çeyreğinde oyuncular ile buluşturulmaya hazırlanıyor.

Far Cry 5 Hafta Sonu Ücretsiz Oluyor

Eğer henüz herhangi bir Far Cry oyunu oynamadıysanız, bu hafta sonu boyunca beşinci oyunu yeteri kadar deneyimleme fırsatınız olacak. Ubisoft tarafından yapılan duyuru ile Far Cry 5, 5 - 9 Ağustos 2021 tarihleri arasında PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series platformlarında ücretsiz olarak oynanabilecek. Platformlara göre programın başlama saatleri şöyle:

PC (Ubisoft Store): 5 Ağustos 2021 Perşembe günü TSİ 16:00

PC (Epic Games Store): 5 Ağustos 2021 Perşembe günü TSİ 20:00

PlayStation 4 ve PlayStation 5: 5 Ağustos 2021 Perşembe günü TSİ 10:01

Xbox One ve Xbox Series : 5 Ağustos 2021 Perşembe günü TSİ 10:01

Google Stadia: 5 Ağustos 2021 Perşembe günü TSİ 20:00

Ücretsiz oynama süresi boyunca Far Cry 5’i bütün modları dahil herhangi bir kısıtlama olmaksızın oynamanız mümkün olacak. Oyundan memnun kalmanız durumunda da indirimli olarak tam sürüme geçiş yapabilmeniz mümkün olacak. Her ne kadar şu an indirimler bütün mağazalarda görünmüyor olsa da, programın başlaması ile devreye gireceklerine şüphe yok.

Diğer yandan, halihazırda PlayStation mağazasında 19 Ağustos 2021 tarihine kadar standart sürümün % 82 indirimle 102.42 TL ve içeriğinde Far Cry 3, özel silahlar ve kozmetik eşyalar ve Sezon Kartı bulunan Far Cry 5 Gold Edition’ın da % 75 indirimle 239.75 TL karşılığında satın alınabildiğini belirtelim. Eğer PlayStation Plus abonesiyseniz, ekstradan % 5 indirim hakkınız da olacak.

Benzer bir indirim Ubisoft mağazasında da geçerli olacak. Standart sürüm % 80 indirimle 53.80 TL’ye, Gold Edition’ın da 81 TL’ye satılmakta olduğu görülebiliyor.

Far Cry 5 Konusu

Seri tarihinde ilk defa Amerika’ya gittiğimiz oyunun senaryosu, Hope County bölgesini kontrol altında tutmakta olan Project at Eden’s Gate isimli kıyamet günü tarikatının etrafında dönüyor. Biz ise bu bölgede kapana kısılmış olan isimsiz bir şerif yardımcısı rolünde olacağız. Hedefimiz ise direniş grupları ile çalışarak bölgeyi Seed ailesi ve Eden’s Gate’in elinden kurtararak özgürlüğüne kavuşturmak olacak.

Açık dünya oynanışın sunulduğu ana senaryonun yanı sıra, harita editörü, kooperatif çok oyunculu ve rekabete dayalı çok oyunculu modları da bulunuyor.