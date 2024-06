Epic Games Bombayı Patlattı: The Last of Us Part 2, Red Dead Redemption ve Daha Fazlası Yolda!

Epic Games Store'un veritabanında keşfedilen onlarca yeni PC oyunu, oyunseverler arasında büyük heyecan yarattı. Bu sızıntılar, özellikle Turok, Red Dead Redemption ve The Last of Us Part 2 gibi tanıdık isimlerin yer almasıyla dikkat çekiyor. Peki, bu sızıntılar hangi oyunları işaret ediyor ve ne zaman resmi olarak duyurulacaklar?

Epic Games'den Yeni Oyun Sızıntıları

EpicDB adlı yeni ve resmi olmayan çevrimiçi oyun listeleme veritabanı, Epic Games Store'un verilerini inceleyerek birçok duyurulmamış PC oyun projesine ışık tuttu. Bu sızıntılar arasında en dikkat çekici olanlardan biri, Saber Interactive tarafından geliştirilen bir Turok projesi. Ancak, bu proje tam olarak bir yeniden yapım mı yoksa yeni bir oyun mu, henüz net değil.

Bununla birlikte, Rockstar Games'in "Semla" kod adlı bir projesinin boyutu, bazılarının uzun zamandır beklenen Red Dead Redemption PC portunu işaret ettiğine dair spekülasyonlara yol açtı. Ayrıca, Sony Interactive Entertainment'ın "Utah" kod adlı projesinin, The Last of Us Part 2'nin bir PC portu olabileceği düşünülüyor.

Bunların yanı sıra, diğer yayıncıların da kod adları oldukça ilginç. Sega'nın "Porridge", "Croquembouche" ve "CurlyWurly" gibi proje kod adları, Ubisoft'un "Puffpastry" ve "Profiterole", Saber Interactive'ın "Chimichanga" gibi kod adları bulunuyor. Bu kod adları, projelerin ne tür oyunlar olabileceği hakkında ipuçları veriyor olabilir.

Epic Games Store'un veritabanındaki bu oyun sızıntıları, oyunseverler arasında büyük bir heyecan yarattı. Ancak, bu sızıntıların doğruluğu ve bu projelerin ne zaman ve nasıl duyurulacağı hala belirsizliğini koruyor. Oyunseverler, resmi duyuruları beklerken bu sızıntıları yakından takip etmeye devam ediyorlar.