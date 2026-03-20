Epic Games Çok Eğlenceli İki Oyunu Ücretsiz Verecek!
Epic Games’in 26 Mart itibarıyla ücretsiz erişime açacağı oyunlar belli oldu. Oyuncuları boş zamanlarında keyifle oynayabilecekleri eğlenceli yapımlar bekliyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Epic Games Store'un önümüzdeki hafta ücretsiz vereceği oyunlar resmen belli oldu.
- Oyuncular, Havendock ve Hyper Echelon yapımlarını herhangi bir ücret ödemeden alabilecek.
- Bu iki oyun, 26 Mart – 2 Nisan tarihleri arasında ücretsiz olacak. Bu süre içinde kütüphanenize eklerseniz sonsuza dek sahip olabileceksiniz.
Epic Games Store kullanıcılarına ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Platform, dün akşam saatlerinde Electrician Simulator oyununu ücretsiz erişime açtı. Bu gelişmeyle birlikte önümüzdeki hafta verilecek bedava oyunlar da şimdiden belli oldu.
Epic Games Store'un Önümüzdeki Hafta Vereceği Ücretsiz Oyunlar Açıklandı
Epic Games, 26 Mart’ta Havendock ve Hyper Echelon oyunlarını ücretsiz erişime açacak. 26 Mart – 2 Nisan tarihleri arasında kütüphanenize eklemeniz halinde boş zamanlarınızda keyifle oynayabileceğiniz bu eğlenceli oyunlara sonsuza dek sahip olabileceksiniz.
Havendock Nasıl Bir Oyun?
Simülasyon, strateji, şehir kurma ve sandbox unsurlarını bir arada sunan Havendock, temelde bir koloni simülasyonu oyunu olarak öne çıkıyor. Bir şeyler inşa etmeyi seviyorsanız bu oyuna bir şans verebilirsiniz. Zira oyunda uçsuz bucaksız bir denizde yüzen küçük bir platformdan başlıyorsunuz ve zamanla bunu geliştirerek gelişmiş bir topluluk haline getirebiliyorsunuz. Yapımın Epic Games'teki mevcut fiyatı 279 TL.
Havendock Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit)
- İşlemci: Dört çekirdekli, 3 GHz ve üzeri
- Bellek (RAM): 8 GB
- Ekran Kartı: GTX 1050 serisi veya benzeri
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant internet bağlantısı
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
Hyper Echelon Nasıl Bir Oyun?
Uzay oyunlarına ilginiz varsa Hyper Echelon tam size göre olabilir. Bu oyunda oyuncular düşman uzay gemileriyle dolu bir galakside hayatta kalmaya ve karşılaştıkları tehditleri yok etmeye çalışıyor. Yapımda EXODON adlı kötü bir uzay gücüne karşı savaşan Titan adlı tek kişilik savaş uçağını yönetiyorsunuz. Ancak oyunun arcade tarzında olduğunu ve 3D grafikler sunmadığını belirtmekte fayda var. Bu yapımın fiyatıysa 178 TL.
Hyper Echelon Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1+) ve Windows 10, yalnızca 64-bit sürümleri
- İşlemci: X64 mimarisi, SSE2 komut seti desteği
- Bellek (RAM): 1000 MB
- Ekran Kartı: DX10, DX11 ve DX12 destekli GPU’lar
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 1000 MB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: Donanım üreticisi tarafından resmi olarak desteklenen sürücüler gerekli
Editörün Yorumu
Epic Games Store’un önümüzdeki hafta ücretsiz sunacağı Havendock ve Hyper Echelon oyunlarını normalde satın almam. Ancak önümüzdeki hafta ücretsiz olacakları için kütüphaneme ekleyip belki bir ara göz atabilirim. Yine de bu iki oyun arasında en çok ilgimi çeken Havendock oldu. Zira yapımda sıfırdan başlayıp bir şeyleri inşa etme ve gelişme konsepti dürüst olmam gerekirse fazlasıyla ilgimi çekti.