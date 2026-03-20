Epic Games Çok Eğlenceli İki Oyunu Ücretsiz Verecek!

Epic Games Store kullanıcılarına ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Platform, dün akşam saatlerinde Electrician Simulator oyununu ücretsiz erişime açtı. Bu gelişmeyle birlikte önümüzdeki hafta verilecek bedava oyunlar da şimdiden belli oldu.

Epic Games Store'un Önümüzdeki Hafta Vereceği Ücretsiz Oyunlar Açıklandı

Epic Games, 26 Mart’ta Havendock ve Hyper Echelon oyunlarını ücretsiz erişime açacak. 26 Mart – 2 Nisan tarihleri arasında kütüphanenize eklemeniz halinde boş zamanlarınızda keyifle oynayabileceğiniz bu eğlenceli oyunlara sonsuza dek sahip olabileceksiniz.

Havendock Nasıl Bir Oyun?

Simülasyon, strateji, şehir kurma ve sandbox unsurlarını bir arada sunan Havendock, temelde bir koloni simülasyonu oyunu olarak öne çıkıyor. Bir şeyler inşa etmeyi seviyorsanız bu oyuna bir şans verebilirsiniz. Zira oyunda uçsuz bucaksız bir denizde yüzen küçük bir platformdan başlıyorsunuz ve zamanla bunu geliştirerek gelişmiş bir topluluk haline getirebiliyorsunuz. Yapımın Epic Games'teki mevcut fiyatı 279 TL.

Havendock Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 (64-bit)

: Windows 7 (64-bit) İşlemci : Dört çekirdekli, 3 GHz ve üzeri

: Dört çekirdekli, 3 GHz ve üzeri Bellek (RAM) : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı: GTX 1050 serisi veya benzeri

GTX 1050 serisi veya benzeri DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant internet bağlantısı

: Genişbant internet bağlantısı Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Hyper Echelon Nasıl Bir Oyun?

Uzay oyunlarına ilginiz varsa Hyper Echelon tam size göre olabilir. Bu oyunda oyuncular düşman uzay gemileriyle dolu bir galakside hayatta kalmaya ve karşılaştıkları tehditleri yok etmeye çalışıyor. Yapımda EXODON adlı kötü bir uzay gücüne karşı savaşan Titan adlı tek kişilik savaş uçağını yönetiyorsunuz. Ancak oyunun arcade tarzında olduğunu ve 3D grafikler sunmadığını belirtmekte fayda var. Bu yapımın fiyatıysa 178 TL.

Hyper Echelon Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1+) ve Windows 10, yalnızca 64-bit sürümleri

Windows 7 (SP1+) ve Windows 10, yalnızca 64-bit sürümleri İşlemci : X64 mimarisi, SSE2 komut seti desteği

: X64 mimarisi, SSE2 komut seti desteği Bellek (RAM) : 1000 MB

: 1000 MB Ekran Kartı: DX10, DX11 ve DX12 destekli GPU’lar

DX10, DX11 ve DX12 destekli GPU’lar DirectX : Sürüm 10

: Sürüm 10 Depolama : 1000 MB kullanılabilir alan

: 1000 MB kullanılabilir alan İlave Notlar: Donanım üreticisi tarafından resmi olarak desteklenen sürücüler gerekli

Editörün Yorumu

Epic Games Store’un önümüzdeki hafta ücretsiz sunacağı Havendock ve Hyper Echelon oyunlarını normalde satın almam. Ancak önümüzdeki hafta ücretsiz olacakları için kütüphaneme ekleyip belki bir ara göz atabilirim. Yine de bu iki oyun arasında en çok ilgimi çeken Havendock oldu. Zira yapımda sıfırdan başlayıp bir şeyleri inşa etme ve gelişme konsepti dürüst olmam gerekirse fazlasıyla ilgimi çekti.