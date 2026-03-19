Çok Sevilen Simülasyon Oyunu Ücretsiz Oldu! Fırsatı Kaçırmayın

Epic Games, her hafta düzenli olarak bedava oyun sunmaya devam ediyor. Bu oyunlar bazen büyük bütçeli olurken bazen ise bağımsız yapımlar olabiliyor. Geçtiğimiz hafta Cozy Grove ve Isonzo'yu ücretsiz dağıtan şirket, bu hafta simülasyon türünde bir oyunu ve World of Warships için bir paketi hiçbir ücret ödemeden alma imkânı sunuyor.

Epic Games'te Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Electrician Simulator, Epic Games mağazasında ücretsiz oldu. Oyunu herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklemek için 26 Mart 2026 saat 18.00'e kadar zamanınız var. Belirtilen tarihten itibaren söz konusu oyun tekrar ücretli olacak.

Epic Games mağazasında bu hafta ayrıca World of Warships'in Epic Yıl Dönümü Tachibana Paketi de ücretsiz olarak sunuluyor. Bu pakette "Premium Seviye II Japon muhribi ve Liman yuvası" ve beş adet "Epic kalıcı kamuflajı" yer alıyor. Bu paketin de 26 Mart tarihine kadar ücretsiz olduğunu belirtelim.

Electrician Simulator'ın Fragmanı Nasıl İzlenir?

Electrician Simulator Nasıl Bir Oyun?

Electrician Simulator'da bir elektrikçi ustasını kontrol ediyoruz. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan oyunda priz takmak, kablo döşemek ve hatta bozuk cihazları tamir etmek gibi görevleri tamamlamamız gerekiyor. Görevleri tamamlamaya çalışırken dikkatli olmamız gerekiyorç ünkü yanlış bir bağlantı sorun çıkarabilir.

İlk başta kolay görevler veriliyor ancak ilerledikçe oyunun zorluk seviyesi artıyor. Bilgisayarı kullanarak hem yeni işler kabul edebiliyor hem de yeni ekipmanlar satın alabiliyoruz. İşe gitmeden önce doğru ekipmanları yanımıza almamız gerekiyor. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut.

Electrician Simulator'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 580

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Electrician Simulator'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 6 GB

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Electrician Simulator Kaç GB?

Electrician Simulator'ın yüklenebilmesi için en az 4 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç, bilgisayarda kapsamlı temizlik yapar ve bus ayede kullanılabilir alan kolayca artar.

Editörün Yorumu

Simülasyon türünü seven biri olarak Electrician Simulator'ı uzun bir süredir oynamak istiyordum. Oyunun gerçekçi bir oynanış sunması dikkatimi çekmişti. Bozuk cihazları tamir ederken problemin tam olarak nerede olduğunu tespit etmenin çok keyifli olacağını düşünüyorum. Eğer siz de simülasyon türünü seviyorsanız kampanya sürecinde Electrician Simulator'ı ücretsiz alabilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.