Epic Games Ücretsiz Oyunlar İçin Geliştiricilere Ne Kadar Para Ödedi?

Epic Games'in ücretsiz oyunlar için geliştiricilere ödediği para ortaya çıktı. Sızdırılan belgelere göre ücretsiz oyunlar sunarak oyuncuların gönlünde taht kuran şirketin oyun geliştiricilerine 9 ay gibi bir süre zarfında milyonlarca dolar ödediği gün yüzüne çıktı.

Epic Games Ücrestiz Oyunlar İçin Milyonlarca Dolar Harcamış

Epic Games Store isimli dijital oyun mağazası 2018 yılının aralık ayından itibaren hizmet vermeye başladı. Epic Games isimli şirket tarafından hizmete sunulan dijital oyun mağazası, düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunarak oyuncuların gönlünde taht kurmayı başardı.

Şirket, 2018 yılının aralık ayından itibaren her ay düzenli olarak ücretsiz oyun sunmaya başladı. Firmanın bedava yapımlar için geliştiricilere ne kadar para ödediği ise çok sayıda oyuncu tarafından merak ediliyordu.

Epic Games ile Apple arasında şu anda devam eden davadan bazı belgeler sızdırıldı. Sızdırılan belgeler arasında firmanın Aralık 2018 – Eylül 2019 tarihleri arasında ücretsiz oyunlar için geliştiricilere ödediği para ortaya çıktı. Simon Carless isimli Twitter kullanıcısı, dokuz ay boyunca hangi yapıma ne kadar para ödendiğini gözler önüne seren bir görsel paylaştı.

Want to know how much $ the devs of those 'free' Epic Games Store games got, & how many copies were grabbed? Here's the first 9 months to September 2019. 👀 pic.twitter.com/5hkLb1VEjj — Simon Carless (@simoncarless) May 3, 2021

Şirketin ücretsiz yapımlar için geliştiricilere toplamda yaklaşık 12 milyon dolar ödediği ortaya çıktı. Paylaşılan görsele baktığımızda Batman Arkham isimli video oyunu için 1 milyon 500 bin dolar para ödendiğini görüyoruz. 6 milyon 448 bin 904 oyuncu, Batman Arkham'ı ücretsiz olarak kütüphanesine eklemiş. 613 bin 912 oyuncu, bu oyun için Epic Games'e kayıt olmuş.

Firma, Subnautica isimli yapım için 1 milyon 400 bin dolar para ödemiş. 4 milyon 634 bin 826 oyuncu, Subnautica'yı hiçbir ücret ödemeden kütüphanesine eklemiş. 804 bin 52 oyuncu, bu oyuna bedava sahip olabilmek için platforma üye olmuş.

Mutant Year Zero için 1 milyon dolar para ödendiği ortaya çıktı. 3 milyon 23 bin 84 kullanıcı, Mutant Year Zero isimli yapıma sahip oldu. 197 bin 845 oyuncu ise bu yapıma bedava sahip olabilmek için dijital oyun mağazasına kayıt oldu. For Honor için 63 bin dolar ödenirken This War of Mine için 250 bin dolar ödendi. Firma, Alan Wake isimli oyunu ücretsiz sunabilmek için geliştiriciye 150.000 dolar para ödedi.