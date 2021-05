Epic Games Ücretsiz Oyunlar İçin Geliştiricilere Ne Kadar Para Ödedi?

Epic Games'in ücretsiz oyunlar için geliştiricilere ödediği para ortaya çıktı. Sızdırılan belgelere göre ücretsiz oyunlar sunarak oyuncuların gönlünde taht kuran şirketin oyun geliştiricilerine 9 ay gibi bir süre zarfında milyonlarca dolar ödediği gün yüzüne çıktı.

Epic Games Store isimli dijital oyun mağazası 2018 yılının aralık ayından itibaren hizmet vermeye başladı. Epic Games isimli şirket tarafından hizmete sunulan dijital oyun mağazası, düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunarak oyuncuların gönlünde taht kurmayı başardı.

Şirket, 2018 yılının aralık ayından itibaren her ay düzenli olarak ücretsiz oyun sunmaya başladı. Firmanın bedava yapımlar için geliştiricilere ne kadar para ödediği ise çok sayıda oyuncu tarafından merak ediliyordu.

Epic Games ile Apple arasında şu anda devam eden davadan bazı belgeler sızdırıldı. Sızdırılan belgeler arasında firmanın Aralık 2018 – Eylül 2019 tarihleri arasında ücretsiz oyunlar için geliştiricilere ödediği para ortaya çıktı. Simon Carless isimli Twitter kullanıcısı, dokuz ay boyunca hangi yapıma ne kadar para ödendiğini gözler önüne seren bir görsel paylaştı.

Want to know how much $ the devs of those 'free' Epic Games Store games got, & how many copies were grabbed? Here's the first 9 months to September 2019. 👀 pic.twitter.com/5hkLb1VEjj