Xbox Game Pass Mayıs 2021 Oyunları Duyuruldu: Red Dead Online da Geliyor!

Xbox Game Pass aboneleri için servis kütüphanesi genişlemeye devam ediyor. Yeni aya girmemizle birlikte ilk parti Xbox Game Pass Mayıs 2021 oyunları ortaya çıktı. İşte o oyunlar!

Xbox Game Pass Ocak 2021 Oyunları Hangileri Olacak?

Xbox Wire sayfası üzerinden yapılan duyuruya bakılırsa, yeni yılda ücretli abonelik servisine gelecek ilk oyunlar Dragon Quest Builders 2, FIFA 21, Outlast 2, Steep, Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, Just Cause 4: Reloaded, Psychonauts, Red Dead Online, Remnant: From the Ashes olacak. Hemen aşağıdan da bu oyunların genel detaylarına bakabilirsiniz.

Dragon Quest Builders 2 (4 Mayıs 2021) - Konsol ve PC

Kötü niyetli bir tarikatın tehdit ettiği fantastik bir diyarda geçen rol yapma oyununda, araştırma yapacak, zorlu çatışmalara girecek, yaratacak ve hasat yapacaksınız. Tercihen ana senaryosunda tek başınıza veya çevrimiçi açık dünya modunda yanınıza üç kişiyi daha alarak oynayabileniz mümkün oluyor. Oyunun bu versiyonu, Hotto Stuff Pack, Modernist Pack, Aquarium Pack, Designer’s Sunglasses, Historic Headwear, Dragonlord’s Throne ve daha fazlasını içeriyor.

FIFA 21 (6 Mayıs 2021) - Konsol ve PC (EA Play)

FIFA serisinin son oyunu, geçtiğimiz yılın Ekim ayı içerisinde öncelikle PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Bir önceki nesil platformlarda oynanış olarak Çevik Dribling, Pozisyon Alma Özelliği, Yaratıcı Koşular, Doğal Çarpışma Sistemi ve Futbolun Temelleri açısından gelişmiş özellikler ile gelen FIFA 21, revizyon geçirilen gelişim sistemi, Aktif Antrenman Sistemi ve Aktivite Yönetimi Sistemi, FUT modunun kooperatif oynanabilmesi ve hala gelişmiş Volta Football ile futbol oyunu severlerin büyük bir beğenisini toplamış ve büyük bir başarı elde etmişti.

Outlast 2 (6 Mayıs 2021) - Konsol ve PC

Red Barrels tarafından hem geliştirilmiş hem de yayınlanmıştı. 2017 yılında satışa sunulan oyunda, eşi Lynn ile Arizona çölünde kimliği belirsiz bir hamile kadının öldürülmesi hakkında araştırma yapan Blake Langerman isimli bir gazeteciyi yönetiyoruz. Yaşanan bir helikopter kazası sonrasında eşi ile yolları ayrılan Blake, bir yandan eşini bulmaya çalışırken bir yandan kıyametin kopmasının yakın olduğuna inanan insanların ikamet ettiği köyde hayatta kalmaya çalışıyor.

Steep (6 Mayıs 2021) - Konsol

2 Aralık 2016 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulmuş olan Steep, kayak, Wingsuit, kar kayağı ve yamaç paraşütü dalları ile oyun dünyasında pek boy göstermeyen kış sporlarına odaklı bir açık dünya oyunu olarak karşımıza çıkmıştı. Çoklu-oyuncu desteği de olan Steep, diğer oyuncularla da rekabete girmemize olanak tanıyor.

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (13 Mayıs 2021) - Konsol ve PC

2001 yılında satışa sunulmuş olan Final Fantasy X, Sin olarak bilinen ve ortalığı yakıp yıkan bir canavarı ortadan kaldırmak için yola çıkmış olan ve ana karakterimizin Tidus olduğu bir grup maceracının başından geçenleri anlatıyor. Final Fantasy X-2 ise Final Fantasy X için bir devam oyunu oluyor. Bu defa Yuna isimli bir karakteri yönetiyor ve Spira içindeki siyasi çatışmaları engellemeye çalışan Tidus karakterini bulmaya çalışıyoruz.

Just Cause 4: Reloaded (13 Mayıs 2021) - Konsol ve PC

Güney Amerika kıtasındaki hayali Solis şehrinde geçen Just Cause 4, kişisel bir meseleye dayanıyor. Ölen babasının geçmişte The Black Hand örgütü ile çalıştığına dair bir ipucu bulan ana karakterimiz Rico, soluğu örgütün faal olduğu Solis şehrinde alıyor. Gabriela Morales tarafından yönetilen ve dünyanın en güçlü ordusuna sahip olan The Black Hand, orijinal oyundaki Salvador Mendoza ve Just Cause 3 oyunundaki Sebastiano Di Ravello için paralı asker grubu olarak hizmet etmişti.

Oyunun Reloaded versiyonu, yeni silahlar, yeni araçlar ve yeni teçhizatlar ile geliyor.

Psychonauts (13 Mayıs 2021) - Konsol ve PC

2019 yılı itibarıyla Xbox Game Studios bünyesine katılmış olan Double fine Productions tarafından geliştirilmiş ve 2005 yılında satışa sunulmuş olan Psychonauts, Razputin isimli bir karakterin hikayesini anlatıyor. Oyuna adını veren ve uluslararası medyum gizli ajanlardan oluşan Psychonauts grubuna katılma hedefi olan karakterimiz, Whispering Rock Psychic Summer Camp isimli gizli bir antrenman tesisine gizlice giriyor. Ne var ki bu medyum kampı sıradan bir kamp değildir. Öyle ki Razputin’in kamp arkadaşları gizemli bir kötü karakter tarafından kaçırılıyor ve size düşen ise onları kurtarmak olacak.

Red Dead Online (13 Mayıs 2021) - Konsol

Red Dead Redemption 2 oyununun bağımsız olarak satılan çok oyunculu modu Red Dead Online, 1 Aralık 2020 tarihinde satışa sunulmuştu. Eksiksiz bir deneyimin sunuluyor olmasıyla birlikte, yayınlanan tüm içerik güncellemelerine de erişim sağlayabiliyorsunuz. Yani Bounty Hunter, Naturalist, Trader, Collector ve Moonshiner olmak üzere beş uzman rolleri, hikaye tabanlı kooperatif görevleri yerine getirebileceğiniz A Land of Opportunities, Showdown modları, serbest dolaşım görevleri, günlük meydan okumalar ve birçoğu erişiminize açık olarak sizi bekliyor.

Remnant: From the Ashes (13 Mayıs 2021) - PC

Üçüncü kişi bakış açısından oynanan hayatta kalma-aksiyon oyununda, insanlıktan geriye kalanlardan biri rolünde olacaksınız. Hedefiniz ise başka bir boyuttan gelen canavarların istila ettiği bir dünyayı geri alabilmek. Tercihen tek başınıza veya bir arkadaşınızla birlikte oynayabildiğiniz Remnant from the Ashes oyununda, dinamik olarak yaratılan dünyalarda, hayatta kalma şansınızı güçlendirebilmek için işe yarar eşyalar için etrafını kolaçan etmeniz ve ekipmanınızı modifiye etmeniz gerekecek.

Son olarak, 15 Mayıs 2021 tarihinde altı oyun daha Xbox Game Pass servisinden kaldırılacak. Bu oyunlardan Alan Wake, Dungeon of the Endless ve Final Finatasy IX hem konsol hem de PC tarafından, Battlefleet Gothic: Armada 2, Hotline Miami ve Plebby Quest: The Crusaders da PC tarafından kaldırılacak.