Epic Games Yaz İndirimleri Başladı: %80'e Varan İndirimler!

Yıl başından bu yana bir dizi indirim dönemiyle karşımıza çıkan Epic Games, şimdi de oyuncuların merakla beklediği yaz indirimlerini başlattı.

Epic Games'in 2024 yılındaki en büyük indirim dönemlerinden biri olan yaz indirimleri birçok oyunda büyük indirimler sunarken, sevilen bir dizi popüler oyun oldukça uygun fiyatlara inmiş durumda.

Geçtiğimiz yıl Steam'in dolara geçmesiyle Türk oyuncularının kalesi hâline gelen Epic Games'te oyunlar TL ile satılmaya devam edildiğinden hâlâ oldukça uygun fiyatlarda. Üstelik bu yeni indirim dönemiyle pek çok uygun Steam'e kıyasla fazlasıyla cüzi rakamlara satın alınabiliyor.

Epic Games Yaz İndirimleri

EA SPORTS FC 24 - %80 indirimle 2.099,99 TL yerine 419,99 TL

yerine 419,99 TL Alan Wake 2 - %35 indirimle 912 TL yerine 592,80 TL

yerine 592,80 TL Avatar: Frontiers of Pandora - %50 indirimle 1.199 TL yerine 599,50 TL

yerine 599,50 TL The Lord of the Rings Return to Moria - %30 indirimle 189 TL yerine 132,30 TL

yerine 132,30 TL Horizon Forbidden West Complete Edition - %20 indirimle 1.499 TL yerine 1.199,20 TL

yerine 1.199,20 TL Dead Island 2 - %50 indirimle 748,56 TL yerine 374,28 TL

yerine 374,28 TL Grand Theft Auto V: Premium Edition - %50 indirimle 749 TL yerine 374,50 TL

yerine 374,50 TL Red Dead Redemption 2 - %60 indirimle 1.499 TL yerine 599,60 TL

yerine 599,60 TL Hogwarts Legacy - %60 indirimle 1.099 TL yerine 439,60 TL

yerine 439,60 TL Cyberpunk 2077: Ultimate Edition - %33 indirimle 1.379 TL yerine 923,93 TL

yerine 923,93 TL Marvel's Spider-Man Remastered - %40 indirimle 1.099 TL yerine 659,40 TL

yerine 659,40 TL Horizon Zero Dawn Complete Edition - %75 indirimle 899 TL yerine 224,75 TL

yerine 224,75 TL Marvel's Spider-Man: Miles Morales - %40 indirimle 899 TL yerine 539,40 TL

yerine 539,40 TL The Last of Us Part I - %33 indirimle 1.099 TL yerine 736,33 TL

yerine 736,33 TL Uncharted: Legacy of Thieves Collection - %50 indirimle 899 TL yerine 449,50 TL

Epic Games yaz indirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Peki siz bu yeni indirim dönemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Almayı düşündüğünüz oyunlar neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.