Epic Games Yaz İndirimleri Başladı: %80'e Varan İndirimler!
Epic Games yaz indirimleri başladı. İşte birbirinden popüler oyunlarda başlayan indirimler!
Yıl başından bu yana bir dizi indirim dönemiyle karşımıza çıkan Epic Games, şimdi de oyuncuların merakla beklediği yaz indirimlerini başlattı.
Epic Games'in 2024 yılındaki en büyük indirim dönemlerinden biri olan yaz indirimleri birçok oyunda büyük indirimler sunarken, sevilen bir dizi popüler oyun oldukça uygun fiyatlara inmiş durumda.
Geçtiğimiz yıl Steam'in dolara geçmesiyle Türk oyuncularının kalesi hâline gelen Epic Games'te oyunlar TL ile satılmaya devam edildiğinden hâlâ oldukça uygun fiyatlarda. Üstelik bu yeni indirim dönemiyle pek çok uygun Steam'e kıyasla fazlasıyla cüzi rakamlara satın alınabiliyor.
Epic Games Yaz İndirimleri
- EA SPORTS FC 24 - %80 indirimle
2.099,99 TLyerine 419,99 TL
- Alan Wake 2 - %35 indirimle
912 TLyerine 592,80 TL
- Avatar: Frontiers of Pandora - %50 indirimle
1.199 TLyerine 599,50 TL
- The Lord of the Rings Return to Moria - %30 indirimle
189 TLyerine 132,30 TL
- Horizon Forbidden West Complete Edition - %20 indirimle
1.499 TLyerine 1.199,20 TL
- Dead Island 2 - %50 indirimle
748,56 TLyerine 374,28 TL
- Grand Theft Auto V: Premium Edition - %50 indirimle
749 TLyerine 374,50 TL
- Red Dead Redemption 2 - %60 indirimle
1.499 TLyerine 599,60 TL
- Hogwarts Legacy - %60 indirimle
1.099 TLyerine 439,60 TL
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition - %33 indirimle
1.379 TLyerine 923,93 TL
- Marvel's Spider-Man Remastered - %40 indirimle
1.099 TLyerine 659,40 TL
- Horizon Zero Dawn Complete Edition - %75 indirimle
899 TLyerine 224,75 TL
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales - %40 indirimle
899 TLyerine 539,40 TL
- The Last of Us Part I - %33 indirimle
1.099 TLyerine 736,33 TL
- Uncharted: Legacy of Thieves Collection - %50 indirimle
899 TLyerine 449,50 TL
Epic Games yaz indirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
Ücretsiz Epic Games Oyunları Açıklandı: Hemen Kütüphanenize Ekleyin!
Yeni ücretsiz Epic Games oyunları açıklandı. İşte bu hafta Epic Games'te ücretsiz olarak sunulan oyunların detayları!
Peki siz bu yeni indirim dönemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Almayı düşündüğünüz oyunlar neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.