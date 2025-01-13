Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Evleneceklere Faizsiz Kredi Desteği Geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı son açıklamalara göre bu yıl, "Aile Yılı" olarak kayıtlara geçecek. Yeni evlenen gençlere faizsiz kredi desteği ve çocuk sahibi olanlar için aylık ödeme planları olduğunu belirten Erdoğan, çeşitli ekonomik teşvikleri duyurdu. İşte detaylar...

150 bin TL Faizsiz Kredi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında, yeni evlenecek çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği verilecek.

Teşvik için başvurular, 15 Şubat 2024 tarihinden itibaren www.aile.gov.tr adresi üzerinden alınmaya başlanmıştı. Projenin pilot uygulaması Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde gerçekleştiriliyor.

Doğum Yardımı ve Konut Desteği

Genç çiftlerin ev sahibi olmasını kolaylaştırmak için konut desteği uygulaması başlatıldı. Bununla beraber yeni evlenen çiftlerin konut sahibi olmaları uygun koşullarda sağlanacak.

Aileleri desteklemek amacıyla doğum yardımı yapılacak. Bu tutar 5 bin TL olarak belirlendi.

Ek olarak ikinci çocuk için aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin TL çocuk yardımı uygulaması devreye girecek.