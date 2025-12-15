30 Yıldır Çözülemeyen Matematik Problemini Yapay Zeka 6 Saatte Çözdü!

Matematik dünyasında belki de 100 yılda bir görülebilecek bir olaya birazdan şahitlik edeceksiniz. Zira yapay zeka 30 yıldır çözülemeyen Erdős Problemi'ni 6 saat içerisinde çözmeyi başardı. Sonuç tarafında ise incelemeler devam ediyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

30 yıllık Erdős Problemi Yapay Zeka İle 6 Saatte Çözüldü!

HarmonicMath tarafından geliştirilen yapay zeka matematikçi “Aristotle”, Erdős Problemi #124’ü (E124) yalnızca 6 saatlik bir hesaplama sürecinin ardından çözmeyi başardı. Üstelik ortaya konan ispat Lean isimli biçimsel kanıtlama sistemi tarafından sadece 1 dakikada doğrulandı.

Süreç boyunca herhangi bir insan yönlendirmesi, düzeltmesi ya da katkısı bulunmadığı özellikle vurgulanıyor. E124, Erdős’ün “Complete sequences of sets of integer powers” adlı çalışmasında ortaya koyduğu ve onlarca yıldır matematikçilerin sınırlarını zorlayan problemlerden biri olarak biliniyordu.

Temel olarak oldukça katı kısıtlar altında herhangi bir doğal sayının belirli biçimde temsil edilip edilemeyeceğini sorgulayan problem kombinatorik matematiğin derin alanlarına temas ediyor. Kısacası soyut bir alanda bir problemden bahsediyoruz ki ilk etapta doğru yolu kestirmek neredeyse imkansız.

HarmonicMath ekibinin geliştirdiği Aristotle, klasik sembolik hesaplama yaklaşımlarının ötesine geçiyor. Sistem pekiştirmeli öğrenme, Monte Carlo ağaç araması ve Lean biçimsel dilini birlikte kullanarak yüz milyonlarca olası ispat stratejisini taradı. Bu süreç sonunda ortaya, yüzde 100 doğrulanabilir bir matematik teoremi çıktı.

Matematikçi Boris Alexeev yapay zekanın ürettiği üç farklı teorem arasından özellikle E124 ispatını “en etkileyici olanı” olarak tanımladı. İlgili resmi ispat metni ise açık şekilde GitHub üzerinden erişime sunuldu.

Bu gelişme dünya üzerinde büyük bir devrim kabul ediliyor. Zira bu çözümün kanıtlanması ile birlikte matematik alanında yeni kapıları aralamak mümkün. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...