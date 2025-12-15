Öğretmenler Yandı! Öğrenciler Tek Tıkla Ödev Yapabilecek

Dünyanın dört bir yanındaki öğretmenler, son birkaç yıldır yapay zekanın yol açtığı sorunlarla ilgili şikâyetlerini dile getiriyor. Bu şikâyetlerin temelini ise öğrencilerin ödevlerini yapmak için neredeyse hiç araştırma yoluna başvurmaması, bütün işi yapay zekaya bırakması oluşturuyor.

Benzerlik tespit aracı Turnitin'in Nisan 2023'te kullanıma sunduğu yapay zeka tespit etme aracı ile elde edilen verilere göre 200 milyon ödevin 22 milyonundan fazlasının en az yüzde 20'lik bir kısmında yapay zeka ile oluşturulan içerik yer aldı. Gemini ve ChatGPT gibi araçlara güç veren yapay zeka modellerinin giderek gelişmesi ise bu ödevlerin tespit edilmesini oldukça zorlaştırıyor.

Dahası, Google'ın yapay zeka destekli sohbet botu, şu an zaten karmakarışık bir durumda olan bu süreci daha da istenmeyen noktaya getirecek bir özelliğe kavuştu. Gemini'a eklenen yeni özellik, teknoloji devinin uzun zamandır kullanıma açık aracı NotebookLM'i sohbet botuna getirdi. Öğrenciler, bu araç sayesinde çok çeşitli kaynaklardan bilgi toplatabilecek ve bunlarla ödevinin yapılmasını sağlayabilecek.

NotebookLM, Gemini'a Entegre Edildi

Gemini, NotebookLM entegrasyonuna kavuştu. Bilmeyenler için NotebookLM, kullanıcıların kendi yüklediği PDF, fotoğraf ve benzeri kaynaklar üzerinde kapsamlı analizler yapıp buna göre soruları yanıtlayan, özet çıkaran, bilgi kartları hazırlayan, infografik ve sunumlar yapan gelişmiş bir yapay zeka destekli araştırma platformu olarak Temmuz 2023'te kullanıma sunuldu.

İlk başta bağımsız bir platform olarak kullanıcılarla buluşan araç şimdi de Gemini'a entegre edilerek çok daha geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından kolaylıkla kullanılabilir hâle geldi. Bu entegrasyon, kullanıcılara Gemini ile yapılan sohbetlere NotebookLM çalışmalarını ekleme imkânı sunuyor. Araç kullanıldığında çalışmada elde edilen veriler doğrudan sohbet botuna bağlam olarak sunuluyor.

Bu, sohbet botunun sorularınızı sizin daha önce NotebookLM'e zaten yüklediğiniz kaynaklardan yararlanacağı ve ne konuda araştırma yapmak istediğinizi bileceği anlamına geliyor. Böylece Gemini sadece internette arama yaparak değil, hiçbir yerde olmayan özel verilerden de yararlanma imkânına kavuşuyor.

Yeni özellik şu anda sınırlı sayıda kullanıcı ile test ediliyor. Daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulmaya başlandığında ise Google tarafından resmî olarak duyurulması bekleniyor. Bu özellikle beraber Gemini'da artık çok az görülmeye başlanan halüsinasyon sorunlarının da daha da azalması muhtemel.