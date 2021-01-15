Antarktika'nın Eriyen Buzulları Buz Çağını Başlatabilir

Antarktika'da hızla eriyen buzullar buz çağını başlatabilir. Bilim adamları, Dünya'da bir buzul çağına yol açan süreçte 'kayıp halkayı' bulduklarını iddia ediyorlar.

Cardiff Üniversitesi'nden bir ekip, Antarktika'daki buzdağlarının erimesinin kayıp halkadaki anahtar olduğunu söylüyor ve Dünya'yı uzun süreli soğuk havalara sürükleyen bir dizi zincirleme reaksiyonu tetiklediğini aktarıyor.

Bulgular, Nature dergisinde dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerden bilim adamlarından oluşan uluslararası bir konsorsiyum tarafından yayınlandı.

Buz devri döngülerinin, Dünya'nın Güneş yörüngesindeki periyodik değişikliklerle ilerlediği ve Dünya yüzeyine ulaşan Güneş radyasyonu miktarını değiştirdiği uzun zamandır bilinmekteydi. Bununla birlikte şimdiye kadar, Güneş enerjisindeki küçük değişikliklerin Dünya iklimini nasıl tetikleyebileceği bilinmiyordu.

Ekip son çalışmalarında, Antarktika buzdağlarının Antarktika'dan daha da uzaklaşmaya başladığını ve büyük miktarda tatlı suyun Güney Okyanusu'ndan Atlantik Okyanusu'na kaydığını öne sürüyor.

Güney Okyanusu tuzlandıkça ve buna karşılık Kuzey Atlantik daha tatlı suyla doldukça, büyük ölçekli okyanus sirkülasyon modelleri çarpıcı bir şekilde değişiyor.

Bu da CO2'nin atmosferden çekilmesine ve sera etkisinin azalmasına yol açıyor. Fakat durumun uzun çaplı sonucu ise Dünya'nın buz devri koşullarına dönmesine yol açacak.

Eriyen buzullar buz çağının başlamasına işaret

Çalışmanın bir parçası olarak bilim adamları, buzdağlarının erimesi ile okyanusa düşen küçük Antarktika kaya parçalarını yapılandırılması için birden fazla teknik kullandı.

Antarktika parçaları, 1,6 milyon yıllık tarihi ve Antarktika buzdağlarının en uzun ayrıntılı arşivlerinden birini temsil eden Uluslararası Okyanus Keşif Programı (IODP) tarafından geri kazanılan çökeltilerden elde edildi.

Ekip ayrıca hipotezlerini test etmek için yeni iklim modeli simülasyonlarını kullandı ve büyük miktarda tatlı suyun buzdağları tarafından taşınabileceğini buldu.

Cardiff Üniversitesi Dünya ve Çevre Bilimleri Fakültesi'nden Aidan Starr şunları söyledi: "Bu ilişkinin son 1,6 milyon yıldır her buzul çağının başlangıcında olduğunu bulmak bizi hayrete düşürdü. Güney Okyanusu ve Antarktika'nın küresel iklimde başrol oynadığı tahmin ediliyor ancak bunu jeolojik kanıtlarda görmek çok heyecan verici."

Geçtiğimiz 3 milyon yıl boyunca Dünya düzenli olarak buzul çağı koşullarındaydı, ancak şu anda sıcaklıkların daha normal olduğu bir buzullararası dönem içinde yer alıyor.