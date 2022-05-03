Erşan Kuneri Fragmanı Yayımlandı!

Erşan Kuneri fragmanı paylaşıldı. Çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenen dizi için yayımlanan ilk fragman, oldukça yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Peki, Erşan Kuneri dizisi ne zaman çıkacak? Konuya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Erşan Kuneri Fragmanı Neler Sunuyor?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, G.O.R.A. filminde yer alan Erşan Kuneri isimli karakterin bir dizisini çıkarmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda çekimleri sona eren Erşan Kuneri dizisi ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı.

Çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen komedi dizisinin ilk fragmanı, YouTube isimli video paylaşım hizmeti üzerinden yayımlandı. Netflix, fragmanı aynı zamanda Twitter hesabı üzerinden de paylaştı.

Paylaşılan fragman, kısa süre içerisinde yoğun bir ilgi ile karşılaştı. 2 dakika 7 saniye uzunluğundaki video, komedi dizisi hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor. Paylaşılan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Erşan Kuneri Oyuncuları

Nilperi Şahinkaya

Cem Yılmaz

Uraz Kaygilaroglu

Ezgi Mola

Çağlar Çorumlu

Merve Dizdar

Zafer Algöz

Bülent Şakrak

Can Yılmaz

İzleyiciler tarafından oldukça uzun bir süredir merak içerisinde beklenen komedi dizisinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak. Cem Yılmaz tarafından yaratılan dizide yer alan bölümlerin kaç dakika uzunluğunda olacağı ise henüz bilinmiyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ezgi Mola, Cem Yılmaz, Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Merve Dizdar, Çağlar Çorumlu ve Can Yılmaz yer alacak. Ünlü komedyen Yılmaz, Erşan Kuneri karakterini canlandıracak.

Erşan Kuneri Yayın Tarihi

G.O.R.A. filminde yer alan Erşan Kuneri isimli karakterin dizisi yalnızca Netflix isimli popüler dijital yayın platformu üzerinden yayımlanacak. Dizinin sekiz bölümden oluşan ilk sezonu, 13 Mayıs 2022 tarihinde platformun içerik kütüphanesine eklenecek. Dolayısıyla söz konusu yapımı bekleyen izleyicilerin bir süre daha beklemesi gerekiyor.

Popüler dijital yayın hizmeti Netflix’te yer alan içerikleri izleyebilmek için ücretli abonelik planlarından bir tanesini seçmeniz gerekiyor. Platforma belirli bir ücret karşılığında abone olduktan sonra içerik kütüphanesinde yer alan yapımları izleyebilirsiniz.

Erşan Kuneri isimli dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Cem Yılmaz’ın yeni dizisi, büyük bir başarı elde edebilir mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.