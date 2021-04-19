Erşan Kuneri Oyuncu Kadrosu Belli Oldu: Netflix'te Yayınlanacak

Erşan Kuneri oyuncu kadrosunda kimler var? Cem Yılmaz'ın en yeni projesi Erşan Kuneri hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Sitcom tarzında bir dizi olması beklenen Erşan Kuneri'nin dizi kadrosu belli oldu. İşte Erşan Kuneri hakkında merak edilen tüm detaylar.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 2004 yılındaki G.O.R.A filminde görülen ve en son Arif V 216 filminde boy gösteren Erşan Kuneri karakterinin dizisi geliyor. Cem Yılmaz'ın 2020 yılında duyurduğu Erşan Kuneri dizisiyle ilgili önemli detaylar ortaya çıktı.

Onedio'da yer alan habere göre Erşan Kuneri dizisinin oyuncu kadrosu bir hayli kalabalık. Son zamanların sevilen yüzlerinin boy göstereceği seri, Netflix'e özel bir içerik olarak hazırlanıyor. Peki ya Erşan Kuneri dizisinde yer alacak oyuncular kim?

Erşan Kuneri oyuncu kadrosunda kimler var?

Cem Yılmaz, daha önceki filmlerde de birlikte çalıştığı isimleri Erşan Kuneri dizisine dahil etmiş gibi görünüyor. Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Zafer Algöz'ün yer alacağı Netflix dizisi, geniş bir kitleye hitap edecek.

Erşan Kuneri: Hayatı ve Eserleri ismiyle gelmesi beklenen yeni dizinin konusu henüz belirsizliğini koruyor. Ünlü oyuncu daha önceki açıklamalarında, sitcom tarzında bir dizi hazırlamak istediğini ve dizinin ilk sezonda 8 bölüme yer vereceğini belirtmişti. Yılmaz ayrıca dizinin sevilmesi durumunda ikinci sezonun olası olduğunu ifade etmişti.

İlk kez kendi dizisini yapmak istediğini belirten Cem Yılmaz, "Sezon tasarımıyla yapılmış bir şey olacak. Eğer ilk sezon tutarsa neden bir sekiz bölüm daha yapmayalım. İçinde sürpriz formatlar da barındıran bir komedi şovu olacak" şeklinde konuşmuştu.

Cem Yılmaz tarafından yapılan açıklamaya göre, dizinin kaderini izleyiciler belirleyecek. Dizi, izleyiciler tarafından beğenilmezse tek sezonluk bir yapım olacak ancak izleyiciler diziye yoğun ilgi gösterirse dizinin yeni sezonları gelecek.

Erşan Kuneri'nin 1975 ila 1978 yılları arasında yaşadıklarını konu alacak dizi, her bölümde farklı konulara yer verebilir. Erşan Kuneri ilk sezonu ne zaman? sorusu da merak edilmekte. Henüz Netflix'ten veya ünlü oyuncudan açıklama gelmese de, 2022 yılında izleyicilere sunulması bekleniyor.

Cem Yılmaz, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla beklenen Erşan Kuneri dizisinin komik ve hızlı bir dizi olacağını belirtmişti. Peki ya siz Cem Yılmaz'ın yeni dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Yılmaz'ın ilk dizi projesi Erşan Kuneri nasıl olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.