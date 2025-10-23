Dünya Bu Oyunu Konuşuyor! 5 Günde Sayıları Altüst Etti

Oyun dünyası bugünlerde yeni bir oyunu konuşuyor. Escape from Tarkov'dan esinlenen Escape From Duckov, bir haftadan daha az bir sürede muazzam satış miktarına ulaştı. Bağımsız bir oyun olmasına rağmen gelen bu başarı, bazı AAA oyunlardan (büyük yayıncılar tarafından yayınlanan yüksek bütçeli oyunlar) daha kısa sürede edildi.

Escape From Duckov'un Satış Miktarı Açıklandı

Oyunda düşmanları alt ettikçe özel eşyalar elde etmeye dayanan looter shooter türündeki Escape From Duckov, sadece beş günde 1 milyondan fazla satıldı. Team Soda tarafından geliştirilen oyun, ilk 24 saatte ise tam olarak 200 bin satış miktarına ulaştı. Oyunun yapımcısı Jeff Chen, Team Soda'nın böylesine önemli bir başarıya ulaşmasından büyük gurur duyduğunu, bu başarıyı oyuncu topluluğuna ve Bilibili'ye borçlu olduklarını söyledi.

Yeni oyun, bu satış miktarı ile esasında başarıya ulaşmak için sadece yüksek grafik kalitesinin ve etkileyici bir geçmişe sahip olan karakterlerin önemli olmadığını gözler önüne serdi. Görünüşe bakılacak olursa böylesine büyük bir başarı elde etmek için oyunun mutlaka mükemmel bir hikâye sunmasına da gerek yok. Önemli olan, oyunun ne kadar iyi pazarlandığı. Sayılar ise Escape From Duckov'un bu konuda bir hayli iyi olduğunu gösteriyor.

Escape From Duckov Nasıl Bir Oyun?

Escape From Duckov, en iyi aksiyon ve macera oyunları arasında yer alıyor. Bilibili tarafından yayınlanan ve Team Soda tarafından geliştirilen oyun, huzurlu görünümüne kolayca aldanabileceğiniz inanılmaz tehlikeli bir dünyada geçiyor. Hayatta kalmak için adımlarınızı dikkatli atmanız gerekiyor. Oyunda ilerlerken bir yandan kaynak toplamanız bir yandan da düşmanlara karşı tetikte olmaya ihtiyacınız var.

Hayatta kalma oyunlarına farklı bir dokunuş katan oyunda çok seveceğiniz çeşitli haritalar mevcut. Hava koşulları sürekli olarak değişiyor ve bu da sizi oyunun sürükleyici atmosferinin içine çekiyor. Oyun, çok sayıda silah arasından seçim yapmanıza izin veriyor. Düşmanları uzaktan indirebilir ya da onları yüz yüze gelerek alt etmeyi tercih edebilirsiniz. Bu arada oyun için mod desteği de bulunuyor. Bu modları kullanarak oyunu çok daha etkileyici hâle getirebilirsiniz.

Escape From Duckov Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5600

intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5600 RAM: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 6500 XT

NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 6500 XT DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Kullanılabilir Depolama Alanı: 16 GB

Escape From Duckov Önerilen Sistem Gereksinimleri