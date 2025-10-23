PS Oyunlarında %90'a Varan Dev İndirim! Fırsatı Kaçırmayın

Sony, PlayStation mağazasında büyük bir indirim kampanyası başlattı. Cadılar Bayramı indirimleri kapsamında oyunların fiyatına yüzde 90'a varan oranlarda indirim uygulandı. İndirime giren oyunlar arasında Silent Hill 2, Dead Island 2, Resident Evil 4, Back 4 Blood, DayZ, Days Gone gibi oyunlar yer alıyor.

PS Store'da Oyunların Fiyatı Düştü

Back 4 Blood'un Deluxe sürümü, PlayStation mağazasında yüzde 90 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı, 859 TL'den 85 TL'ye düştü. Bu sürüm, oyunun yanı sıra yıllık paso veriyor. Oyunda giderek zorlaşan görevlerde hayatta kalmak için diğer oyuncularla birlikte çalışıyoruz. Toplamda dört oyuncu ile oynanan bu oyunda çok geniş bir silah yelpazesi bulunuyor.

Blair Witch, yüzde 80 oranında indirime girdi. Bloober Team tarafından geliştirilen ve yayınlanan korku oyununun fiyatı, 1.299 TL'den 259 TL'ye düştü. Oyun, 1996 yılında geçiyor. Black Hills ormanında kaybolan bir genci merkezine alıyor. Geçmişi bir hayli sorunlu olan Ellis adlı polis memurunu yönetiyoruz. Sıradan başlayan bu soruşturma zaman içinde kâbusa dönüşüyor.

Dead Island 2'nin Ultimate sürümü, yüzde 75 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı, 2.499 TL'den 624 TL'ye düştü. Dambuster Studios tarafından geliştirilen oyunun bu sürümü, Dead Island 2'ye ek olarak altın silah, Kingdom Come: Deliverance II ve 6 karakter paketi gibi ayrıcalıklar elde etmenize olanak tanıyor.

Resident Evil 4, yüzde 50 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı, 1.399 TL'den 699 TL'ye düştü. Oyunun PS Store'daki versiyonu, orijinal oyunu daha modern hâle getirerek gerçekçi oynanış ve kaliteli grafikler sunuyor. Korku ve aksiyon türlerini mükemmel bir şekilde harmanlayan oyun, Raccoon City'deki felaketten altı yıl sonrasını ele alıyor.

Silent Hill 2'nin Deluxe sürümü, yüzde 50 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı, 2.799 TL'den 1.399 TL'ye düştü. Bu sürüm, orijinal oyunun yanı sıra dijital çizim kitabı, oyun müzikleri, piramit kafa maskesi veriyor. En iyi korku oyunları arasında yer alan Silent Hill 2, keşif odaklı bir oyun olarak öne çıkıyor.

PS Store'da İndirime Giren Oyunlar

Oyun Adı Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı Back 4 Blood (Deluxe sürümü) 859 TL 85 TL %90 Blair Witch 1299 TL 259 TL %80 Dead Island 2 (Ultimate sürümü) 2499 TL 624 TL %75 Resident Evil 4 1399 TL 699 TL %50 Silent Hill 2 (Deluxe sürümü) 2799 TL 1399 TL %50 Borderlands 4 (Deluxe sürümü) 3600 TL 2880 TL %20 Demon's Souls (Dijital Deluxe sürümü) 4749 TL 2611 TL %45 Resident Evil Village 1399 TL 349 TL %75 Dead by Daylight 1299 TL 519 TL %60 Days Gone 1749 TL 1206 TL %31 DayZ 2349 TL 1174 TL %50 The Last of Us Part II (Dijital Deluxe sürümü) 1749 TL 1049 TL %40 Resident Evil 7 biohazard 699 TL 279 TL %67 DOOM Eternal (Standard sürümü) 469 TL 117 TL %75 The Medium 2149 TL 859 TL %60 Vampire: The Masquerade - Justice 1049 TL 262 TL %75

Peki, siz PlayStation Store'da başlayan indirimler hakkında ne düşünüyorsunuz? İndirim sona ermeden önce kesinlikle almak istediğiniz bir oyun var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.