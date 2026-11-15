Steam'de Yeni Bir Ücretsiz Oyun Yükselişte! Oyuncular İkiye Bölündü

Rob Run, 5 Kasım 2026'da Steam'de erken erişime açıldıktan sonra kısa süre içinde yüz binlerce oyuncuya ulaştı. Açık dünya odaklı ücretsiz aksiyon oyununun 24 saatlik eş zamanlı oyuncu sayısı, 418 bin 21'e kadar çıktı. Steam'in günlük aktif oyuncu listesinde beşinci, küresel çapta en çok satılanlar listesinde ise 11. sırada yer aldı.

Oyun sadece Steam'de değil, canlı yayın platformlarında da gözde. Öyle ki Twitch'te de son 24 saatte 129 bin 679 izleyiciye ulaştı. İlginç bir şekilde oyuncu sayısı artıyor ama bu yapımla ilgili her oyuncunun düşüncesi olumlu değil. Steam'deki 41 bin 572 değerlendirme sonucunda genel değerlendirme "Karışık" seviyesinde.

Rob Run Nasıl Bir Oyun?

Açık dünya oyunları arasında yer alan Rob Run, aynı şehirde 5 bin oyuncunun bir araya gelebildiği bir aksiyon odaklı yapım. Polis veya suçlu olmak üzere iki rol var. Bunlardan birini seçip şehirde kendi hedefleriniz doğrultusunda hareket ediyorsunuz. Rakip çetelerin bölgelerine baskın yapmak ve benzeri faaliyetler gerçekleştirmek mümkün.

Herkesin kendi planı ve çıkarı var. Bu yüzden oyunda birisiyle denk geldiğinizde size karşı tutumunu önceden kestirmek zor. Eğer yalnız olmak istemiyorsanız -ki böyle bir oyunda pek de iyi seçim değildir- kendi çetenizi kurabiliyor ya da başka bir çeteye katılabiliyorsunuz. Çeteniz varsa üyelere görev dağıtabiliyor, birlikte baskın düzenleyebiliyor ve bölgeleri ele geçirmek için rakip çetelerle mücadele edebiliyorsunuz.

Rob Run Neden Olumsuz Yorumlar Alıyor?

Steam'deki değerlendirmelerin "Karışık" seviyesinde kalmasında çeşitli sorunlar etkili. Oyuncular özellikle bağlantı sorunlarını ve bazı karşılaşmaları gerekçe gösteriyor. Teslimat noktaları ve mağazaların çevresinde pusu kuran rakipler yüzünden ganimetlerini teslim etmekte zorlananlar da epey şikâyetçi.

Oyunla ilgili en çok eleştiride bulunanların genellikle tek başına oynayanlar olduğu görülüyor. Birden fazla oyuncunun aynı yerde beklemesi, çatışmaya girmek istemeyenler için can sıkıcı hâle gelebiliyor. Oynayanların bir kısmı, tam da bu sebepten ötürü Rob Run'ın oynanacaksa arkadaşlarla oynanması gereken bir yapım olarak nitelendiriyor.

Rob Run'da Tek Başına Oynayanlar İçin Avantaj Var mı?

Oyunun geliştiricisi Kefir, Rob Run'ı tek başına oynayanların önündeki dezavantajları minimum seviyeye indirmek için bazı başlangıç sunuyor. Bu oyuncular, oyuna dördüncü seviye kötü şöhret derecesiyle başlıyor. Eşya satışından ve ganimet toplamaktan elde ettikleri gelirde de bonus kazanıyorlar.

Kefir, resmî istatistiklerde tek başına tamamlanan soygunların da olduğuna dikkat çekiyor. Oyunculara doğrudan çatışmak yerine kaçış rotalarını önceden belirlemeleri, yedek araç bulundurmaları ve alarmları kapatmaları öneriliyor. Ayrıca kaçış araçlarının daha avantajlı olduğu belirtiliyor.

Rob Run'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 ve üstü

Windows 10 ve üstü İşlemci: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen R5 1600

Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen R5 1600 RAM: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 580 / Intel Arc A380

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 580 / Intel Arc A380 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Rob Run'ın ücretsiz olması, açık dünya aksiyon oyunlarını sevenlerin denemesi için bence yeterli bir sebep. Tek başınıza oynuyorsanız elbette ekip olarak girenler kadar keyif alamayabilirsiniz ama geliştirici, sizin gibi oyuncular için de özel avantajlar sunuyor. Bunları iyi değerlendirebilir, zamanla diğer gruplara dahil olabilir ve eğlencenin keyfini çıkarabilirsiniz.

Tabii, benim kendi deneyimimden de yola çıkarak önemli bir noktaya değinmem gerek. Oyunda şu an en hızlı şekilde ele alınması gereken sorun, bağlantı sorunları. Bana göre oyunun 41 bini aşkın değerlendirmeye rağmen "karışık" derecelendirmede kalmasının en önemli nedenlerinden biri bu. Genel olarak potansiyeli var ama oyuncu geri bildirimlerinin dinlenmesi şart.