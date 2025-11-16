Escape From Tarkov Tam Sürüme Geçişiyle Patladı! Oyuncular Şikayetçi

Yıllar süren testlerin ardından Escape From Tarkov, dün itibarıyla tam sürüme geçişi gerçekleştirdi. Ancak bu geçiş, sorunları da beraberinde getirdi. Şu an için Steam kullanıcıları durumdan pek de hoşnut değiller. Peki hoşnutsuzluğun kaynağı ne oldu? Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Escape From Tarkov, Steam Kullanıcılarını Şimdilik Memnun Edebilmiş Değil

Tahliye tabanlı aksiyon oyunları arasında önemli bir yere sahip olan Escape From Tarkov, 2016 yılından bu yana Battlestate Games stüdyosunun üzerinde hayli zaman harcadığı oyun olmuştu. İlk günden bu yana sayısız hata çözümlemesine ve iyileştirmeye ek olarak, yeni içerikler de oyunculara sunulmuştu. 1.0 versiyonlu güncelleme ile artık oyun tam sürüme geçiş yaptı. Her ne kadar çıkışı öncesinde sunucu kapasitesi üç katına çıkartılmış olsa da, Steam kullanıcıları şimdilik oyunun durumundan pek memnun değiller.

Sayfada görülene göre, şimdiye kadar toplamda 12.666 inceleme yazılmış. Ancak bunların sadece % 30 kadarından olumlu geri bildirim alınabilmiş durumda. Genel şikayetler hesap oluşturulamama ve sunucuya bağlanamama üzerineyken, geliştirici ekip ise söz konusu sorunları kabul etti ve çözüm için çalışıldığını söyledi. Diğer bazı kullanıcılar yaşadıkları sorunları kozmik ceza olarak tanımladı ve bazı kullanıcılar da oynamaktan çok çalıştırmayı denediklerini dile getirdi. Yani anlayacağınız üzere oyunun ilk günü Steam mağazasında hiç de iyi geçmedi.

We thank players for their interest in the release of #EscapefromTarkov 1.0 and are aware that due to high traffic, some players may experience problems connecting to servers and authorising in the game and launcher.



Our technical team is actively working to stabilise the game… — Escape from Tarkov (@tarkov) November 15, 2025

Battlestate Games, daha önceden de oyuncular ile bir başka sebepten ötürü karşı karşıya gelmişti. Geçtiğimiz yıl içerisinde, Unheard sürümü sahiplerine özel bir PvE modunun 300 Euro değerindeki pakete eklenmesi ile büyük tepki toplamıştı. İlk günden yaşanan bağlantı sorunları da stüdyonun sahip olduğu teknik altyapı konusunda şüpheler de doğurmuş oldu.

Oyunun SteamDB sayfasına bakılırsa, geride bıraktığımız yirmi dört saatte 38.708 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşılmış. Twitch platformunda ise aynı süre zarfında 381.867 izleyici sayısına ulaşılmışken, bu haberi yazdığımız esnada ise 201.768 kullanıcı oyunu izliyordu.