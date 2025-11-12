The Division 18 TL'ye Düştü! Fırsatı Kaçırmayın

Açık dünya ve TPS oyunlarını seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. PlayStation mağazasında başlayan kampanya ile birlikte Tom Clancy’s The Division indirime girdi. Oyuncuların uzun süre keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyan oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.

Tom Clancy’s The Division'ın Fiyatı Düştü

En iyi TPS oyunları arasında yer alan Tom Clancy’s The Division yüzde 85 oranında indirime girdi. Massive Entertainment tarafından geliştirilen oyun, PlayStation mağazasındaki kampanya kapsamında 121,02 TL yerine 18,15 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 22 Kasım 2025 tarihinde sona erecek.

Steam, Epic Games ve Xbox mağazalarında ise herhangi bir indirim mevcut değil. Yayıncılığını Ubisoft'un üstlendiği oyun Steam'de 23.99 dolar (1.013 TL), Epic Games mağazasında 749 TL, Xbox mağazasında ise 120 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Oyunun Steam'deki en son incelemeleri "Çok olumlu" durumda.

Tom Clancy’s The Division Fragmanı

Tom Clancy’s The Division Nasıl Bir Oyun?

Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan Tom Clancy’s The Division, ölümcül salgın nedeniyle büyük bir felaketin içine sürüklenen New York'ta geçiyor. Bir ajanı kontrol ettiğimiz oyunda düşmanları tek mermide alt etmek mümkün değil. Bu da çatışmalarda siper almayı ve taktiksel yaklaşımı son derece önemli hâle getiriyor.

Atmosferi çok başarılı şekilde yansıtan oyunda RPG tarzı yetenekler ve ekipman seviyeleri bulunuyor. 2016 yılının mart ayında piyasaya sürülen oyunda ana hikâye görevlerinin yan sıra yan görevler de mevcut. Görevlerden, düşmanlardan ve sandıklardan daha iyi silahlar ve zırhlar toplayabiliyoruz. Oyun genel olarak keyifli zaman geçirilmesine yardım ediyor.