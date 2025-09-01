Yılların Bekleyişi Sona Eriyor: Popüler FPS Oyunu Yakında Steam'e Geliyor!
En popüler FPS oyunlarından Escape from Tarkov, yakında dijital oyun mağazası Steam'de yerini alacak. Peki ne zaman? İşte ayrıntılar...
Rus oyun stüdyosu Battlestate Games’in imzasını taşıyan Escape from Tarkov, 2017’de oyuncularla buluştuğundan bu yana gerçekçiliğiyle adından sıkça söz ettirdi. Aksiyon ve rol yapma unsurlarını harmanlayan yapım, uzun yıllar süren beta sürecine rağmen dünya genelinde milyonlarca oyuncuya ulaşarak büyük bir hayran kitlesi edindi.
Kısa süre önce ise stüdyo, beta dönemini sonlandıracağını açıkladı. Bununla birlikte şimdiye kadar yalnızca resmi web sitesi üzerinden satın alınabilen Escape from Tarkov, çok yakında dijital oyun platformu Steam’de de yerini alacak. İşte ayrıntılar...
Escape from Tarkov, Beta Sürecinden Çıkıyor ve Steam’e Geliyor
Geliştirici şirketin başındaki Nikita Buyanov, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda oyunun Steam sayfasının yakında açılacağını duyurdu. Ancak şu an için kesin bir tarih verilmiş değil. Beklentiler, çıkışın önümüzdeki aylarda gerçekleşeceği yönünde.
Bilmeyenler için Escape from Tarkov, hayatta kalma ögeleriyle harmanlanmış bir birinci şahıs nişancı ve yağma-tahliye (extraction shooter) oyunu. Oyuncular, düşmanlarla dolu geniş haritalarda hem yapay zekâ kontrollü rakiplere hem de diğer oyunculara karşı mücadele ediyor. Gerçekçi silah mekaniği ve detaylı envanter sistemi ile türünün öncüsü kabul ediliyor.
Oyunun 1.0 yani tam sürümünün 15 Kasım’da yayınlanacağı biliniyor. Bu nedenle Steam çıkışının da aynı tarihe denk gelmesi ihtimaller arasında. Fakat bu durum oyuncuların aklında pek çok soru işareti bırakıyor. Steam’de satışa sunulduğu andan itibaren oyuncu sayısının hızla artması bekleniyor ve bu da beraberinde hilecilerin çoğalması riskini getiriyor. Şirketin bu konuda nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.
Battlestate Games yalnızca Steam ile sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Stüdyo, oyunu ilerleyen dönemde Xbox platformuna taşımak için de hazırlıklara başlamayı planlıyor.
Escape from Tarkov Fiyatı
Escape from Tarkov için dört seçenek sunuluyor. Bunlar şu şekilde:
- Escape from Tarkov - Standard: 50 dolar
- Escape from Tarkov - Left Behind: 82 dolar
- Escape from Tarkov - Prepare for Escape: 110 dolar
- Escape from Tarkov - The Unheard: 250 dolar
Oyunun Steam'deki fiyat etiketini ise yayınlandığında göreceğiz.
Escape from Tarkov Sistem Gereksinimleri
|Gereksinim
|Minimum
|Önerilen
|İşletim Sistemi
|Windows 7/8/10 (64 Bit)
|Windows 7/8/10 (64 Bit)
|İşlemci
|Çift çekirdek 2.4 GHz (Intel Core 2 Duo, i3) / 2.6 GHz (AMD Athlon, Phenom II)
|Dört çekirdek 3.2 GHz (Intel Core i5, i7) / 3.6 GHz (AMD FX, Athlon)
|RAM
|8 GB
|16 GB
|Ekran Kartı
|DX11 uyumlu 1 GB ekran kartı
|DX11 uyumlu 2 GB ekran kartı
|Ses
|DirectX uyumlu ses kartı
|DirectX uyumlu ses kartı
