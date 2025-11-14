Escape from Tarkov Tam Sürüme Yarın Geçiyor: İşte Yeni Fragman!

Escape From Tarkov için tam sürüme geçiş zamanı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yarın itibarıyla, yıllar süren test süreci sona erecek ve oyun tam anlamıyla çıkmış olacak. Bunun öncesinde, 1.0 sürümüne ilişkin yeni bir fragman daha yayınlandı.

Escape from Tarkov Tam Sürüme Geçişe Hazırlanıyor

2016 yılının Ağustos ayındaki ilk kapalı alfa testinin ardından 2017 yılının Temmuz ayında da kapalı beta testi ile oyuncular ile buluşmuş olan Escape From Tarkov, yarın itibarıyla en nihayetinde tam sürüme geçiş yapacak. Sunucuları yirmi dört saatliğine çevrimdışına alınmış olan oyunun 1.0 versiyonuna geçişi öncesinde yeni bir fragman daha yayınlandı. Oyuncuların heyecanını iyice artıran bu fragmana, aşağıdan göz atabilirsiniz.

Halihazırda ARC Raiders ortalığı kasıp kavurur iken, öncesinde de sahneye Escape From Duckov çıkmıştı. Ayrıca dün de sıradaki Far Cry oyununun tahliye tabanlı moduyla ilgili sızıntılar ile karşılaşmış iken bugün çıkan Black Ops 7 oyununun da Endgame modu bir başka alternatif olarak sayılabilir. Tahliye tabanlı aksiyon oyunlarını sevenler için harika zamanlardan geçtiğimizi söyleyebiliriz.

Bizleri Norvinsk bölgesinin hayali versiyonuna götüren Escape From Tarkov, USEC ve BEAR adı altındaki iki özel askeri şirketin savaşına sahne oluyor. Hedefimiz ise gayet basit: Kaçışımızı sağ salim gerçekleştirmek. Başarıya ulaşmamız durumunda, karakterimiz sıfırlanacak ve sıradaki kaçışımıza yeniden başlayabileceğiz.

Yarın gerçekleştirecek tam sürüme geçiş ile Steam mağazası üzerinden de oyuncular ile buluşacak iken, Escape From Tarkov için Ekim ayında konsol sürümleri de doğrulanmıştı. Şu an için herhangi bir çıkış tarihi bilgisi bulunmasa da, Battlestate Games stüdyosunun başlatıcısı haricindeki platformlarda da çıkması ile aktif oyuncu kitlesinin bir hayli artacağına şüphe yok.