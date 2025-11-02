Eski ABD Pilotundan Şok Açıklama: Çin Daha Güçlü!

Dünyanın en güçlü hava kuvvetine sahip olduğu düşünülen ABD için tablo artık eskisi kadar net değil. Uzun yıllardır küresel ölçekte hava üstünlüğünü elinde bulunduran Washington giderek büyüyen bir tehditle karşı karşıya. Hava gücü dengesinde yaşanan bu kayma, askeri çevrelerde ciddi tartışmaları beraberinde getiriyor. İşte detaylar…

ABD’nin Hava Üstünlüğü Tarihe Karışıyor: Çin’in Yükselişi Dengeleri Değiştiriyor!

Eski ABD Hava Kuvvetleri pilotu ve hava gücü uzmanı Albay John Venable, Çin’in büyüyen filosunun Amerika’nın stratejik avantajını tehdit etmeye başladığını açıkladı. Venable, “Biz çok gerideyiz, hem sayı hem hazırlık açısından vahim bir tabloyla karşı karşıyayız.” sözleriyle durumu özetledi.

ABD ordusu ise uzun süredir yaşlanan ve küçülen filosundan endişe duyuyor. Pentagon’un verilerine göre, ABD Hava Kuvvetleri filosunun toplam büyüklüğü önümüzdeki dönemde 5 binin altına düşecek. Envanterdeki 2 binden fazla savaş uçağının yalnızca küçük bir bölümü tam muharebe görevine hazır durumda. Buna karşılık Çin filosundaki dördüncü ve beşinci nesil savaş uçaklarının sayısını hızla artırıyor.

Mitchell Institute for Aerospace Studies raporuna göre ABD’nin birçok modernizasyon programı ertelendi veya iptal edildi. Yeni platformların devreye alınması planlanırken, bütçe kesintileri bu süreci ciddi biçimde yavaşlattı. Bu durum Çin’in hızla büyüyen savunma sanayisine karşı ABD’nin elini zayıflatıyor.

ABD Hava Kuvvetleri’nde uçakların yaş ortalaması 28 yıla yükselmiş durumda. Pilotların aylık ortalama uçuş süresi ise 6–8 saatle sınırlı. Hava Kuvvetleri kurmayları, “Artık elimizde 4 bin değil 2 bin savaş uçağı var” diyerek tabloyu özetliyor.

