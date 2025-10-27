450 Milyar TL'lik Anlaşma: Türkiye'nin Kaç Adet Eurofighter Alacağı Belli Oldu!

Türkiye son dönemlerde F-35, Eurofighter Typhoon ve MMU KAAN üçgeninde sıkça geziyor. Türk Hava Kuvvetleri modernizasyonu kapsamında yapılacak olan 5. nesil savaş uçağı alımı Türk savunma sanayi gündeminin belki de son yıllardaki en büyük gündem maddesi. Bu noktada İngiltere'den alınacak olan Eurofighter sayısı ve bedeli belli oldu. İşte detaylar...

Türkiye 20 Adet Eurofighter Typhoon Satın Alıyor!

Savunma alanında aylardır süren görüşmeler resmiyete kavuştu. Reuters’ın aktardığı bilgilere göre İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ankara ziyareti öncesinde Türkiye ile 20 adet Eurofighter Typhoon satışı için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşmanın bedeli Birleşik Krallık Başbakanlık sözcüsüne göre 8 milyar sterlin (yaklaşık 10,74 milyar dolar) olacak.

Bu satış, Türkiye’nin hava kuvvetleri filosunda uzun süredir planlanan modernizasyon hamlesinin en önemli adımı olarak görülüyor. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya ortaklığında üretilen Eurofighter Typhoon Avrupa’nın en gelişmiş çok rollü savaş uçaklarından biri olarak biliniyor.

Anlaşmanın ardından Türkiye’nin ilk teslimatları 2026 yılından itibaren alması bekleniyor. Türk pilotların eğitim süreci ise İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri ile koordineli şekilde yürütülecek.

Konuya NATO tarafından bakarsak uzmanlar bu anlaşmayı Türkiye’nin NATO içinde hava gücü kapasitesini artıran stratejik bir adım olarak değerlendiriyor. Ayrıca bu iş birliği Türkiye’nin Avrupa savunma sanayii ile bağlarını da güçlendirecek.

Güncelleme: Türkiye İngiltere'ye ek olarak Katar ve Umman'dan da Eurofighter alacak. Toplamda 44 adet Eurofighter alımı yapılmış olacak. (Katar: 12, Umman: 12, İngiltere: 20)

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...