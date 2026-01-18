Eski iPhone'unuz Artık Daha Az Ediyor: Apple Takas Fiyatlarını Düşürdü

Apple, eski iPhone modelleri için sunduğu takas kredi değerlerini sessizce düşürdü. Bu durum, RAM krizi nedeniyle yeni nesil iPhone modelleri için daha yüksek bedel ödemek zorunda kalacağını bilen kullanıcıları kızdırdı. Ne yazık ki Türkiye'de kullanılamayan bu hizmet, kullanıcıların yeni iPhone satın alırken eski cihazlarını Apple'a teslim etmeleri karşılığında indirim kazanmalarını sağlıyor.

Apple, Eski iPhone'ların Takas Değerini Düşürdü

Apple, Türkiye'de bulunmayan ama ABD ve Avrupa ülkelerinde oldukça popüler olan pek çok hizmete sahip. Trade In yani tasak kampanyası da bunlardan biri. Bu, kullanıcıların eski cihazlarını Apple'a verip karşılığında yeni alacağın üründe indirim ya da hediye kartı almasını sağlayan resmi bir geri alım programıdır.

Uzun zamandır var olan bu hizmet, her ne kadar en iyi takas imkanlarını sunmasa da kullanıcılar arasında oldukça popüler. Bunun nedeni ise Apple'ın takas kampanyasının telefoncuları gezmekten ya da internette ilan açmaktan daha kolay olması.

Ayrıca cihazları halihazırda değerinin altına alan Apple, rakip hizmetlerin aksine her bir detayı incelemiyor ve daha hızlı bir süreç yürütüyor. Ancak şirket, son hamlesi ile kullancııları kızdırdı. Apple, internet sitesinde yaptığı güncellemeyle eski cihazlar için sunduğu nakit takas kredisini düşürdü.

Buna göre telefonların değeri 10 ila 20 dolar arasında değişen değerlerde düşürüldü. Bu ilk bakışta kulağa çok kötü gelmeyebilir. Ancak yurt dışındaki telefonların bizdeki kadar pahalı olmadığını ve Apple'ın halihazırda telefonları piyasa ederinin çok altına geri aldığını hatırlatmakta fayda var. Üstelik bu bedel telefonun hasarına göre daha da düşebiliyor.

Model Yeni Takas Değeri Eski Takas Değeri Değişim iPhone 16 Pro Max $650 $670 -$20 iPhone 16 Pro $530 $550 -$20 iPhone 16 Plus $440 $450 -$10 iPhone 16 $410 $420 -$10 iPhone 13 Pro Max $280 $300 -$20

Kullanıcılar Apple'ın geri alım kampanyasını "kolay" olması nedeniyle tercih ediyor. Ancak azalan fiyatlar bunu değiştirecek gibi duruyor. Peki Apple'ın takas kampanyası neden Türkiye'de yok? Belirtmekte fayda var ki benzer takas kampanyaları Türkiye'de farklı şirketler tarafından yapılıyor.

Örneğin Troy, Gürgençler veya Hepsiburada üzerinde "eski telefonunu getir, yeni iPhone'u indirimli götür" gibi kampanyalar bulmak mümkün. Ancak onların da her biri en az Apple'ın yurt dışındaki kampanyaları kadar kötü. Hizmetin resmi olarak Türkiye'de olmama nedeni ise vergiler.

Türkiye'de satılan her akıllı telefon modelinden korkunç bir vergi oranı alınıyor. Apple'ın yurt dışında sattığı 1100 dolar değerindeki telefon, Türkiye'de 2500 doları aşıyor. Bu nedenle Apple'ın takas kampanyası için 100 bin TL'ye sattığı telefonu sizden 28 bin TL'ye alması imkansız. Bu nedenle şirket, Türkiye'de bu hizmeti sunmuyor.