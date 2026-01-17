iPhone 18 Pro Max'in Yenilenen Tasarımı Ortaya Çıktı (Video)

iPhone 18 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı. Apple'ın eylül ayında tanıtması beklenen telefonların tasarımı, iOS 26 sızıntılarıyla gündeme gelen fpt YouTube kanalında yayınlandı. Buna göre iPhone 17 Pro modelleri ile hayatımıza giren kasa tasarımını yeni modellerde de sürdürecek olan Apple, yeni telefonlarındaki en büyük değişikliği ekran tarafında yapacak. Ekran ortasındaki Dinamik Ada sol köşeye alınacak ve belirgin ölçüde küçülecek.

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Böyle Görünecek

Apple, iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'i Eylül 2026'da tanıtacak. Ancak şirketin yeni modellerde neleri değiştireceğini öğrenmek için dokuz ay beklememize gerek yok. Sızıntılar konusunda oldukça başarılı olan fpt, paylaştığı render görüntüleri ile iPhone 18 Pro serisinin nasıl olacağını paylaştı.

Apple, 2026'da tanıtacağı iPhone'larla rutinin oldukça dışına çıkacak. Her şeyden önce şirket, eylül ayındaki etkinlikte sadece üç modelle karşımıza çıkacak. Bunlar katlanabilir ekranlı iPhone Fold, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max. Düz model ise 2027'nin ilk aylarında karşımıza çıkacak.

iPhone 18 Pro Max, seleflerine kıyasla farklı bir tasarım ile gelecek. Apple, bu modelde iPhone X'ten beri hayatımızda olan Face ID sensörlerini ekranın altı kısmına taşıyacak. Yüz tanıma sensörleri için alana ihtiyaç duyulmayacağından Dinamik Ada da küçülecek. Ancak değişiklikler bununla sınırlı değil.

Apple, küçülen Dinamik Ada ile birlikte ön kameranın konumunu da değiştirecek. Ön kamera tıpkı Galaxy S10'dan hatırlayacağınız üzere ekranın köşesinde konumlandırılacak. Tek fark Apple sağ köşe yerine sol üst köşeyi tercih edecek. Söz konusu kamera hala Dinamik Ada özelliklerine sahip olacak.

Farklı animasyonlar da barındıracak. Ancak artık eskisi kadar küçük olmayacak. Belirtmekte fayda var ki Apple, ön kamerayı da ekranın altına alabilir. Günümüzde Red Magic başta olmak üzere bunu yapan pek çok marka var. Ki Apple da yüz tanıma sensörünü ekran altına gömdüğüne göre bunu başarabilir.

Ne yazık ki bu durum ön kameranın görüntü kalitesini bir miktar etkiliyor. Kamera performansı ile öne çıkan amiral gemisi modellerde bu nedenle böyle bir şey göremiyoruz. fpt'nin yeni iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile ilgili tek sızıntıları bu değil.

Buna göre telefonun ana kamerası da oldukça etkili teknolojilerle gelecek. Bunların başında ise değişken diyafram özelliği var. Özetle lens içerisindeki bir mekanizma ortamdaki ışık durumuna göre açılıp kapanarak görüntü kalitesini etkileyecek. Böylelikle özellikle düşük ışık fotoğrafçılığında kalite artacak.

Bordo, kahverengi ve mor olmak üzere üç yeni renk seçeneği ile gelecek olan iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max Apple'ın yeni nesil A20 Pro işlemcisiyle gelecek. Bununla birlikte Apple'ın C2 modemi de bu modellerde kullanılacak. En basit ama en kritik yenilik ise kamera butonu olacak.

Şirket kimsenin beğenmediği kamera butonunu daha basit mekanik bir yapıya sahip basınca duyarlı bir mekanizma ile değiştirecek. Genellikle bu kadar erken aşamada çıkan iddiaların doğru olmama ihtimalini hatırlatmak bizim görevimiz. Ancak fpt'nin sızdırdığı bilgilerden dolayı Apple ile davalık olduğunu düşünürsek muhtemelen bu bilgilerin de hepsi doğru.