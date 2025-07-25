İsviçreli Mühendis, Apple'ı Çok Kızdıracak Bir Kılıf Geliştirdi

iPhone'un Type-C portuna geçiş yapmadan önce kullandığı Lightning portları, 2018-2022 çıkışlı iPhone modellerinde kaldı. Günümüz akıllı telefonları artık hep Type-C portuna sahip ancak eskide kalan telefonlar için bu durum geçerli olamıyor. Ancak yenilikçi bir standartla geliştirilen kılıf, yeni bir iPhone satın almak istemeyen ama yeni nesil teknolojilerden de geri kalmayan kullanıcılar için yaratıcı bir çözüm sunuyor.

İsviçreli mühendis Ken Pillonel, Type-C bağlantısını, Lightning portunu atlayarak aktif eden bir kılıf geliştirmeyi başardı. Artık eski iPhone modelleri bile güncel sistem ve donanımlara ulaşabiliyor; örneğin Apple CarPlay çalıştırabiliyor ve hızlı şarj destekli cihazları kullanabiliyor.

Eski iPhone'lara Type-C Portu Ekleyen Kılıf Kaç TL?

Kılıf birbirinden canlı renklerle Obsoless butik mağazasında satışa sunuldu ve şu an sınırlı stoktan satılıyor. Ücret 49.90 İsviçre Frangı, yani yaklaşık ₺2.554. İsviçreli mühendis, ilk partinin daha şimdiden tükendiğini söyledi. Zira bu basit gibi görünen kılıfın pek çok işlevi bulunuyor.

iPhone XR ve iPhone XS (2018) modellerinden başlayarak 2022 modellerine kadar ilerliyor. Desteklediği eski iPhone modelleri şöyle:

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Mas

iPhone SE 2. Gen

iPhone SE 3. Gen

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Mini, 14 Pro, 14 Pro Max

Daha eski modeller (özellikle belirtilmemiş)

Kısa sürede izdihama sebep olan bu kılıf, tüm iPhone varyantları için tükenmiş durumda. Ken Pillonel, müşterilerin gösterdiği ilgiye göre daha fazla stok gelebileceğini duyurdu. Şu an bile 20'den fazla eski iPhone serisine destek veriyor. Gelecekte daha geniş bir yelpazeye hitap edebilir.