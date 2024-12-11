Eski PlayStation Patronu Bile "Konsolların Devri Bitiyor" Açıklamasında Bulundu! "Gelecek Çok Daha Açık"

Eski PlayStation patronu Shawn Layden, konsolların geleceğine dair oldukça çarpıcı bir öngörüde bulundu. Ona göre, bir sonraki nesil konsolların ardından konsolun kendisi anlamsız hale gelecek.

Ancak, oyun dünyasının deneyimli analistlerinden Mat Piscatella'ya göre, bu o kadar basit değil. Evet, gelecekte konsollar daha esnek ve açık bir yapıya kavuşabilir, ama Nintendo bu trende en son katılacak gibi görünüyor.

Oyun Konsolları Daha Esnek Olacak

Piscatella, konsolların gelecekte melez cihazlara dönüşebileceğini düşünüyor. Örneğin, Xbox’ın 2034'te çıkması beklenen bir modeli için sorduğu sorularda cihazın:

Taşınabilir olup olmadığını,

Başka cihazlardan oyunları uzaktan oynatabilme özelliğinin,

PlayStation servislerinden oyun akışı özelliğinin,

olup olmadığını araştırıyor. Şayet bu sorular sorulduğunda, oyun konsollarının geleceği değişecek ve gelecekte cihazlar sadece bir oyun konsolu değil, daha kapsamlı platformlar olabilecek. SteamOS gibi sistemlerin yükselişi de bu dönüşümün bir parçası olarak görülüyor. Ancak Piscatella bunun o kadar da kolay olmadığına da dikkat çekti. Çünkü böyle bir adım atıldığında şirketler, kendi fikri mülkiyetlerini ve gelir akışlarını korumak için bazı sınırlamalar koymak için harekete geçecek.

Nintendo'nun 2040'a Kadar Yolu Var

Analistlere göre, Sony ve Microsoft gibi devler bu esneklik yarışında ön saflarda yer alsa da, Nintendo bu dönüşüme en son ayak uyduracak şirketlerden biri olacak.

Nintendo için bu değişim muhtemelen 2040’lardan önce gelmez.

Nintendo'nun bu kadar geç kalacağı öngörüsü, şirketin genellikle kendi ekosistemine odaklanması ve diğer platformlarla entegrasyondan uzak durma politikasıyla alakalı. Tabii bunların sadece birer öngörü olduğunu ve gelecekte şirketlerin bunlardan çok daha farklı adımlar atabileceğini hatırlatmakta fayda var.