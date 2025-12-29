Eski Realme CEO'sunun Yeni Şirketi İlk Katlanabilir Akıllı Telefonunu Duyurdu

Akıllı telefon pazarındaki rekabet her geçen gün artıyor. Öyle ki artık yeni bir şirketin "oyuna girdiği" haberini görmek şaşırtıcı bile gelmiyor. Ancak daha önce adını bile duymadığımız bir markanın katlanabilir telefon geliştirdiği haberinin şaşırtıcı olduğunu söylemek mümkün.

Ai+, İlk Katlanabilir Telefonunu 2026'da Piyasaya Sürecek

Katlanabilir telefonlar her geçen gün biraz daha yaygınlaşıyor. Günümüzde neredeyse her üretici öyle ya da böyle bir katlanabilir telefon modeliyle karşımıza çıkmış durumda. Ancak bu katlanabilir telefon üretmenin kolay bir iş olduğu anlamına gelmiyor.

Öyle ki Apple bile bir süredir katlanabilir iPhone projesi üzerinde çalışıyor ve bazı zorlıuklar yaşıyor. Bunu belirtiyoruz çünkü Kasım 2024'te kurulmuş Hindistan merkezli bir akıllı telefon markası, ilk katlanabilir modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

Eski Realme CEO'su Madhav Sheth tarafından kurulan Ai+, ilk katlanabilir telefonunu NovaFlip'i çok yakında tanıtacak. Bu doğrultuda bazı tanıtım görselleri de ortaya çıktı. NovaFlip, ilk bakışta oldukça dikkat çekici bir katlanabilir telefon olarak karşımıza çıkıyor.

İlk telefonunu üreten bir markanın yapamayacağı kadar iyi bir telefon. Ki biraz daha detaylı baktığımızda bunun neden böyle olduğunu anlıyoruz. NovaFlip, nubia'nın katlanabilir telefonu Flip2'ye "şaşırtıcı" biçimde benziyor. Telefonun ayırt edici tek farkı kırmızı güç butonu gibi duruyor.

Burdan yola çıkarak NovaFlip'in büyük ihtimalle nubia Flip2'nin üzerine Ai+ logosu basılmış hali olduğunu varsayabiliriz. Bu her ne kadar kulağa "dolandırıcılık" gibi gelse de aslınd aoldukça standart bir uygulama.

Örneğin ülkemizdeki "yerli akıllı telefon" üreticilerinden biri de Hindistan merkezli bir marka olan Lava'nın telefonlarının üzerine kendi logosunu bastırarak satışa sunuyordu. Ancak bu uygulamanın kullanıcıları kandırma potansiyeli taşıdığını söylemek yanlış olmaz.