Eski Survivor Yarışmacısı Tepki için YouTube Kanalında Vibratör Öptü

Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran kadın cinayetlerine tepki çekmek için YouTube kanalında yayınladığı videoda vibratör öptü.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Yayınladığı videoda son zamanlardaki ülke gündemine değinen Ceran, hem kadın cinayetleri hem de kadınlara yönelik tavırlara dikkat çekti. Can Yaman için yapılan eleştirilere değinen Didem Ceran, "Popülerliğini yitirmiş arkadaşlar, Can Yaman’ın PR (reklam) yaptığını söylüyor. Sanki kendileri PR yapmıyor."

Kadınlara yönelik tacizlerin hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Ceran, kendisinin de yer yer tacize uğradığını ve artık bu durumlara karşı suskunluğunu bozacağını söyledi. Bu durumlarda hiçbir kadının susmaması gerektiğini de ekleyen Didem, videosunu tüm bunlara karşı tepki olarak vibratör öperek sonlandırdı.

Didem Ceran tarafından paylaşılan video kısa sürede gündem oldu ve pek çok kişi tarafından paylaşıldı.