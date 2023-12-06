Eski Tesla Çalışanı Uyardı: Otomotik Pilot Sistemi İçin Neler Söyledi?

Tesla'nın eski bir çalışanı olan Lukasz Krupski yaptığı açıklamada otomatik pilot sisteminin henüz hazır olmadığını açıkladı. Krupski'nin bu açıklamaları geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan 100 GB'lık veri sızıntısıyla gündeme gelen otomatik pilot güvenlik şikayetlerini tekrar gündeme getirdi.

Alman yayın organı Handelsblatt'ın yayınladığı haberde ise 10 Mayıs tarihinde gerçekleştiği belirtilen 100 GB'lık veri sızıntısının ardında eski Tesla çalışanları olduğu iddia edilmişti. Tesla ise yaptığı açıklamada iki eski çalışanın şirketin BT güvenliği ve veri koruma politikalarını ihlal ederek bilgileri sızdırdığını ve medya kuruluşlarıyla paylaştığını belirtmişti.

Sızıntıda yer alan bilgilere göre 23 bin civarında otomatik pilot güvenlik şikayeti ve benzer konularda dosyalar bulunurken, aynı zamanda 75 bin mevcut ve eski Tesla çalışanının kişisel verileri de sızdırılmıştı.

Krupski yaptığı açıklamada otomatik pilot sisteminin yazılımsal ve donanımsal açıdan halka açık yollarda kullanıma uygun seviyede olmadığını ifade etti. Hayalet fren sorunuyla ilgili şirket içindeki çalışanların bile şikayetçi olduğunu belirterek Tesla'nın sürücü destek sistemlerini güvenli bir şekilde kullanma konusunda gerekli güvenlik gerekliliklerine uymadığını iddia etti.

Bu iddiaların ortaya çıkmasıyla birlikte Tesla'nın otomatik pilot konusundaki gelişmiş altyapısına rağmen güvenlik endişeleri tekrar gündeme gelmiş durumda. Şirketin otomatik pilot vaatlerini henüz tam olarak yerine getiremediği belirtilirken, rekabetin Tesla'nın önünde devam ettiği ifade ediliyor.