İçişleri Bakanı Uyardı: Ehliyet İçin Son 1 Ay!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya eski tip ehliyetini yenilemeyen vatandaşları uyardı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya tüketicileri ehliyet yenileme konusunda son tarih, kaç adet vatandaşın eski tip ehliyetini kullanmaya devam ettiğini ve nasıl yapılacağı ile ilgili uyarılarda bulundu. İşte konuyla ilgili detaylar...

Eski Tip Ehliyetler İçin Geri Sayım: 31 Ekim 2025 Son Gün!

Türkiye’de uzun süredir kullanılan eski tip sürücü belgeleri için son tarih hızla yaklaşıyor. Artık milyonlarca araç sahibinin ehliyetlerini yenilemesi gerekiyor. Resmî açıklamalara göre halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaş eski tip ehliyetle trafiğe çıkıyor.

31 Ekim 2025 itibarıyla eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini tamamen yitirecek. Bu nedenle vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, tüm sürücülere randevu alarak belgelerini zamanında yenilemeleri çağrısında bulunuyor.

Ehliyet Yenileme İşlemi Nasıl Yapılır?

Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşların aşağıdaki aşamaları takip etmesi gerekiyor:

Randevu Oluşturma: randevu.nvi.gov.tr internet adresinden veya Alo 199 hattı üzerinden tarih ve saat belirleyin.

Gerekli Belgeler:

Kimlik kartı veya nüfus cüzdanı,

Biyometrik fotoğraf (1 adet),

Eski tip sürücü belgesi,

Aile hekimi ya da yetkili sağlık kuruluşundan alınan sürücü olur raporu,

Yenileme ücreti ve değerli kâğıt bedeli dekontu

Nüfus Müdürlüğüne Başvuru: Randevu gününde belgelerle birlikte ilgili nüfus müdürlüğüne gidin.

Geçici Belge Kullanımı: İşlem sonrası size verilen geçici sürücü belgesi ile araç kullanmaya devam edebilirsiniz.

Yeni Ehliyetin Teslimi: Basımı tamamlanan ehliyetiniz PTT aracılığıyla evinize gönderilecektir.

İşlemleri son güne bırakmamanızı tavsiye ederiz. Zira sistem randevu ile çalışmakta ve son güne pek çok vatandaşın bırakacağını öngördüğümüzde ehliyet yenileme işlemi için randevu alamama ihtimaliniz çok yüksek.