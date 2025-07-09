Egea'dan Daha Ucuz Olacak! Eskişehir'de Üretilecek Elektrikli Otomobil Ortaya Çıktı!

Çinli otomobil markaları her geçen gün Türkiye pazarındaki konumlarına güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Chery ve BYD ülkede ses getirecek yatırımlar yaparken bir de SWM markası oyuna dahil oldu. Eskişehir'de kurulacak olan fabrikada üretilecek ve Türk otomobil pazarında uygun fiyatı ile bomba yaratacak JAC E30X modeli ortaya çıktı. İşte SWM Go1 Pro ve JAC E30X teknik özellikleri ve detayları...

Türkiye'de Üretilecek Olan SWM Go1 Pro ve Jac E30X Teknik Özellikleri!

JAC E30X, 51.5 kWsa LFP bataryasıyla 374 km menzil, 134 beygir güç ve 7.8 saniyelik 0-100 km/s hızlanma sunuyor. 12.8 inç ekran, panoramik cam tavan ve 360° kamera gibi donanımlarla donatılan model, kompakt boyutlarına rağmen şehir içi kullanımda konfor vadediyor.

Öte yandan ailenin daha büyük üyesi SWM Go1 Pro ise 178 beygir güç ve 300 Nm tork üreten 1.5 litrelik turbo motoruyla dikkat çekiyor. SUV segmentindeki G01 Pro farklı motor-şanzıman seçenekleri, geniş iç hacmi ve uygun fiyatıyla, özellikle Egea Sedan gibi C segmenti modelleri tercih eden kullanıcılar için yeni bir alternatif olabilir. Otomobillerin teknik özelliklerini detaylı olarak sizler için aşağıda listeledik.

SWM Go1 Pro Teknik Özellikleri

Özellik Değer / Açıklama Motor 1.5L Turbo Benzinli Güç 178 hp Tork 300 Nm Çekiş Önden Çekiş (tahmini) Şanzıman Otomatik / Manuel (detaylandırılacak) Üretim Yeri Eskişehir, Türkiye Üretim Kapasitesi Yıllık 25.000 adet (başlangıç hedefi) Satış Başlangıcı 2025 Sonbahar

JAC E30X Teknik Özellikleri

Özellik Değer / Açıklama Motor Gücü 100 kW (134 hp) Tork 175 Nm Batarya Kapasitesi 51.5 kWsa LFP (lityum-demir-fosfat) Menzil (WLTP) 374 km 0-100 km/s Hızlanma 7.8 saniye Maksimum Hız 150 km/s Boyutlar 4025 x 1770 x 1560 mm Aks Mesafesi 2620 mm Bagaj Hacmi 310 litre Enerji Tüketimi 10 kWsa / 100 km DC Hızlı Şarj %30-80 arası ~30 dakika AC Şarj %0-100 arası ~5.5 saat Multimedya 12.8 inç ekran, 360° kamera Diğer Donanımlar Panoramik cam tavan, 6 hava yastığı, V2L (opsiyonel) Tahmini Fiyat (Çin) 12.500–16.350 $ (güncel kurla ~1 milyon TL altı) Türkiye Satış Tarihi 2026 Üretim Yeri Eskişehir, Türkiye

Türkiye’de üretilecek JAC E30X ve SWM G01 Pro modelleri sundukları teknolojiye kıyasla fiyat avantajıyla dikkat çekiyor. Elektrikli E30X’in Çin fiyatları baz alındığında bugün yaklaşık 950 bin – 1 milyon TL bandında satışa sunulabileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan içten yanmalı G01 Pro’nun da 1.2 milyon TL altına konumlandırılması bekleniyor. Bugün Türkiye'de satılan en ucuz sıfır kilometre sedan model olan Fiat Egea 1.4 Fire Easy'nin Temmuz 2025 fiyatı ise 969 bin 900 TL. Bu kıyaslama Eskişehir’de üretilecek yeni modellerin sadece yerli olmasıyla değil fiyat-performans açısından da rekabette güçlü bir yer edineceğini gösteriyor.

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