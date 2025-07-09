Egea'dan Daha Ucuz Olacak! Eskişehir'de Üretilecek Elektrikli Otomobil Ortaya Çıktı!
Eskişehir'de üretilecek olan yeni otomobiller sonunda ortaya çıktı! İşte SWM tarafından Eskişehir'de üretilecek yeni otomobiller ve detayları...
Çinli otomobil markaları her geçen gün Türkiye pazarındaki konumlarına güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Chery ve BYD ülkede ses getirecek yatırımlar yaparken bir de SWM markası oyuna dahil oldu. Eskişehir'de kurulacak olan fabrikada üretilecek ve Türk otomobil pazarında uygun fiyatı ile bomba yaratacak JAC E30X modeli ortaya çıktı. İşte SWM Go1 Pro ve JAC E30X teknik özellikleri ve detayları...
Türkiye'de Üretilecek Olan SWM Go1 Pro ve Jac E30X Teknik Özellikleri!
JAC E30X, 51.5 kWsa LFP bataryasıyla 374 km menzil, 134 beygir güç ve 7.8 saniyelik 0-100 km/s hızlanma sunuyor. 12.8 inç ekran, panoramik cam tavan ve 360° kamera gibi donanımlarla donatılan model, kompakt boyutlarına rağmen şehir içi kullanımda konfor vadediyor.
Öte yandan ailenin daha büyük üyesi SWM Go1 Pro ise 178 beygir güç ve 300 Nm tork üreten 1.5 litrelik turbo motoruyla dikkat çekiyor. SUV segmentindeki G01 Pro farklı motor-şanzıman seçenekleri, geniş iç hacmi ve uygun fiyatıyla, özellikle Egea Sedan gibi C segmenti modelleri tercih eden kullanıcılar için yeni bir alternatif olabilir. Otomobillerin teknik özelliklerini detaylı olarak sizler için aşağıda listeledik.
SWM Go1 Pro Teknik Özellikleri
|Özellik
|Değer / Açıklama
|Motor
|1.5L Turbo Benzinli
|Güç
|178 hp
|Tork
|300 Nm
|Çekiş
|Önden Çekiş (tahmini)
|Şanzıman
|Otomatik / Manuel (detaylandırılacak)
|Üretim Yeri
|Eskişehir, Türkiye
|Üretim Kapasitesi
|Yıllık 25.000 adet (başlangıç hedefi)
|Satış Başlangıcı
|2025 Sonbahar
JAC E30X Teknik Özellikleri
|Özellik
|Değer / Açıklama
|Motor Gücü
|100 kW (134 hp)
|Tork
|175 Nm
|Batarya Kapasitesi
|51.5 kWsa LFP (lityum-demir-fosfat)
|Menzil (WLTP)
|374 km
|0-100 km/s Hızlanma
|7.8 saniye
|Maksimum Hız
|150 km/s
|Boyutlar
|4025 x 1770 x 1560 mm
|Aks Mesafesi
|2620 mm
|Bagaj Hacmi
|310 litre
|Enerji Tüketimi
|10 kWsa / 100 km
|DC Hızlı Şarj
|%30-80 arası ~30 dakika
|AC Şarj
|%0-100 arası ~5.5 saat
|Multimedya
|12.8 inç ekran, 360° kamera
|Diğer Donanımlar
|Panoramik cam tavan, 6 hava yastığı, V2L (opsiyonel)
|Tahmini Fiyat (Çin)
|12.500–16.350 $ (güncel kurla ~1 milyon TL altı)
|Türkiye Satış Tarihi
|2026
|Üretim Yeri
|Eskişehir, Türkiye
Türkiye’de üretilecek JAC E30X ve SWM G01 Pro modelleri sundukları teknolojiye kıyasla fiyat avantajıyla dikkat çekiyor. Elektrikli E30X’in Çin fiyatları baz alındığında bugün yaklaşık 950 bin – 1 milyon TL bandında satışa sunulabileceği tahmin ediliyor.
Öte yandan içten yanmalı G01 Pro’nun da 1.2 milyon TL altına konumlandırılması bekleniyor. Bugün Türkiye'de satılan en ucuz sıfır kilometre sedan model olan Fiat Egea 1.4 Fire Easy'nin Temmuz 2025 fiyatı ise 969 bin 900 TL. Bu kıyaslama Eskişehir’de üretilecek yeni modellerin sadece yerli olmasıyla değil fiyat-performans açısından da rekabette güçlü bir yer edineceğini gösteriyor.
Tarih Verildi: SWM Eskişehir'de Yerli Otomobil Üretecek!
SW Motors, yerli üretim için tarih verdi! Eskişehir'de yapılacak üretim ile daha ulaşılabilir fiyatlara sıfır otomobil sunulması hedefleniyor. İşte detaylar...
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?