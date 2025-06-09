Tarih Verildi: SWM Eskişehir'de Yerli Otomobil Üretecek!

Otomotiv sektörü bu dönemlerde oldukça ilginç bir rota izliyor. Türkiye'de yılların markaları satış rakamlarında düşüş yaşarken yeni markalar üretime başlıyor. Bu noktada özellikle Çinli markalar büyük bir atak yaptı. SWM markası da Eskişehir'de üretime başlıyor. Hatta tarih bile verildi. İşte konuyla ilgili detaylar...

SWM Motors Eylül Ayında Eskişehir'de Üretime Başlıyor!

Türkiye otomotiv sektöründe büyümeye devam eden ATMO Group Çinli SWM Motors ile birlikte yerli üretim için düğmeye bastı. ATMO ve Urzema Holding ortaklığında kurulan Urzat Otomotiv AŞ ilk araçların üretimine çok kısa süre içinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde başlayacak.

Kurulum ve planlama süreci tamamlanan tesiste üretim faaliyetleri her an başlayabilecek durumda. 2023 yılında Türkiye pazarına giren ATMO Group kısa sürede yalnızca satışla sınırlı kalmayan bir strateji geliştirdi. Bu kapsamda SWM markalı araçların yerli üretimi için Urzema Holding ile iş birliğine gidildi.

Üretim operasyonunu Urzema Holding üstlenirken ATMO distribütörlük faaliyetlerine odaklanmayı sürdürüyor. Türkiye'nin 1 milyonu aşan yıllık araç satış kapasitesi bu yatırımın arkasındaki en önemli itici güçlerden biri oldu. İlk olarak yollara çıkacak model Türkiye’ye özel olarak geliştirilen G01 olacak.

Yenilenen iç tasarımı, motor-şanzıman opsiyonları ve teknolojik donanımıyla dikkat çeken G01 modelinin üretimi, önümüzdeki haftalarda başlayacak. Bu modelin ardından farklı segmentlerdeki araçların da Türkiye’de üretilmesi için hazırlıklar yapılıyor. Eskişehir’deki üretim merkezi sadece iç pazara değil aynı zamanda ihracat operasyonlarına da hizmet edecek şekilde konumlandırıldı.

ATMO Group’un Avrupa ve Balkanlar’daki mevcut ağı sayesinde Türkiye’de üretilecek araçların dış pazarlara hızlı bir şekilde açılması planlanıyor. Türkiye bu adımla hem üretim hem dağıtım üssü haline geliyor. Yerli üretim kararının ardından bayi başvurularında ciddi artış yaşanırken ATMO Group bu süreci seçici ve kontrollü şekilde yönetiyor.

Satış sonrası hizmet kalitesinden ödün vermemek adına bayi altyapısında vizyoner ve güçlü isimlerle büyümeyi hedefliyor. Yıl sonuna kadar bayi sayısının iki katına çıkarılması planlanıyor. Bu hamleyle birlikte Türkiye yalnızca bir montaj ülkesi değil tasarım, üretim ve ihracat yapabilen bir otomotiv merkezi olma yolunda bir adım daha atmış oluyor. Ayrıca milli aracımız Togg için de pazarda yeni rakiplerin olması kalite ve fiyat analizi noktasında hem üretici hem de tüketici bazlı fayda sağlıyor.

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