Etkinlikte Yaşanan Kaza, Yazılım Şirketi CEO'sunun Ölümüyle Sonuçlandı! (Video)

Birçok büyük şirket, özellikle yeni ürünlerini tanıttığı etkinliklere etkileyici şovlar dâhil etmeyi seviyorlar. Bunun pek çok örneğini Elon Musk'ın lansmanlarında da görmüştük fakat yeni bir etkinlik bir şirketin CEO'sunun ölümüne yol açtı.

Yazılım şirketi Vistex'in Hindistan'da düzenlemiş olduğu etkinlikte şirketin CEO'su Sanjay Şah ve başkan Vishwanath Raju Datla, demir bir kafesten sahneye inecekleri alevli bir gösteri planlıyordu ancak gösteri esnasında halatlardan birinin kopması büyük bir faciaya yol açtı.

Yaşanan bu aksilik, 6 metre yükseklikten düşen CEO Sanjah Şah'ın ölümüyle sonuçlandı. Başkan Vishwanath Raju Datla'nın sağlık durumunun ise kritik olduğu belirtiliyor.

Etkinlikte Yaşanan Kazanın Görüntüleri

🚨US Tech Boss Plunges 15ft To His Death During Company's Anniversary Party



Sanjay Shah, CEO of Vistex, fell to his death after a cable holding up the iron cage he was performing in snapped. pic.twitter.com/5WPBsxZDwZ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 21, 2024

Şirketin 25. yıldönümü kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin normal şartlarda daha uzun sürmesi planlanıyor olsa da daha en başında yaşanan bu kazanın ardından tüm etkinlikler süresiz durduruldu.

Konuyu incelemeye alan bölge yetkilileri, şirketin CEO'su Sanjay Şah ve başkan Vishwanath Raju Datla'nın durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Şah bacağına ve kafasına darbe alırken Datla da kafasından yaralandı. İkisi de hızlıca önce Maxi Cure Hastanesi'ne kaldırıldı, sonra da daha iyi tedavi adına Yashoda Hastanesi'ne nakledildiler. Şah cuma günü vefat etti ve iş arkadaşının da sağlık durumu ciddiyetini sürdürüyor."

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