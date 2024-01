Etkinlikte Yaşanan Kaza, Yazılım Şirketi CEO'sunun Ölümüyle Sonuçlandı! (Video)

Birçok büyük şirket, özellikle yeni ürünlerini tanıttığı etkinliklere etkileyici şovlar dâhil etmeyi seviyorlar. Bunun pek çok örneğini Elon Musk'ın lansmanlarında da görmüştük fakat yeni bir etkinlik bir şirketin CEO'sunun ölümüne yol açtı.

Yazılım şirketi Vistex'in Hindistan'da düzenlemiş olduğu etkinlikte şirketin CEO'su Sanjay Şah ve başkan Vishwanath Raju Datla, demir bir kafesten sahneye inecekleri alevli bir gösteri planlıyordu ancak gösteri esnasında halatlardan birinin kopması büyük bir faciaya yol açtı.

Yaşanan bu aksilik, 6 metre yükseklikten düşen CEO Sanjah Şah'ın ölümüyle sonuçlandı. Başkan Vishwanath Raju Datla'nın sağlık durumunun ise kritik olduğu belirtiliyor.

🚨US Tech Boss Plunges 15ft To His Death During Company's Anniversary Party



Sanjay Shah, CEO of Vistex, fell to his death after a cable holding up the iron cage he was performing in snapped. pic.twitter.com/5WPBsxZDwZ