ETS 2'ye Otobüsler Resmi Olarak Geliyor: İşte Yeni Detaylar!

SCS Software merakla beklenen otobüs güncellemesi için yeni bir duyuru yayınladı. Şirketin kendi blog sayfasında paylaşılan yeni içerikte oyun içerisinden farklı ekran görüntüleri ve otobüs eklentisine ait özelliklerden bir kaç tanesi paylaşıldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

ETS 2 Otobüs Modundan Yeni Görüntüler ve Bilgiler Paylaşıldı!

SCS Software, Euro Truck Simulator 2’nin merakla beklenen Coaches modülü için çalışmalarını hızlandırırken, bu paketle birlikte oyuna eklenecek en önemli mekanik nihayet detaylandırıldı: Yolcu memnuniyeti sistemi. Yıllardır yük taşımacılığı üzerine kurulu olan ETS 2 otobüslerin eklenmesiyle bambaşka bir sürüş yaklaşımına kavuşacak.

Artık oyuncuların yalnızca zamanında varması değil otobüsteki her yolcunun yolculuktan nasıl etkilendiği de doğrudan puanlamaya dahil edilecek. SCS’in tasarım ekibinde yer alan ve bu sistemin geliştirilmesine aylardır liderlik eden oyun tasarımcısı Vojtěch P. mekanizmanın arka planını anlatırken otobüs kullanımının kamyon sürüşünden çok daha farklı bir deneyim sunduğunu belirtiyor.

Ona göre hızlanma – fren dengesi, viraj çizgisi ve trafiğe uyum gibi unsurlar artık çok daha hassas hale geliyor. Çünkü her yolcu yolculuk boyunca kendi ruh haline göre tepkiler veriyor zira kimisi küçük bir sarsıntıyı bile sorun ederken kimisi oldukça toleranslı davranabiliyor.

Sistem oyunculardan tek bir şey bekliyor mümkün olduğunca pürüzsüz bir sürüş. Ani frenler, keskin virajlar, sert hızlanmalar ya da trafik kurallarında yapılan ufak hatalar bile yolcuların memnuniyetini düşürebiliyor. Buna karşılık duraklar arasında temiz bir yolculuk gerçekleştirildiğinde memnuniyet puanları artıyor ve oyuncuya ek bonuslar veriliyor.

SCS, memnuniyet hesaplamasının her yolcu için ayrı bir duyarlılık sistemiyle çalıştığını söylüyor. Bu da her seferin kendi içinde benzersiz bir yapıya sahip olacağı anlamına geliyor. İç testlerde zamanında teslimat ile dikkatli sürüş dengesinin oyuncular için gerçek bir meydan okuma oluşturduğu görülmüş.

Ekip özellikle memnuniyeti etkileyen değişkenleri sürekli güncelleyerek daha adil bir hesaplama sistemi kurmaya çalışıyor. Vojtěch başlangıçta memnuniyet artışının zaman bazlı olduğunu ancak bunun çok değişken sonuçlar doğurduğu için sistemi tamamen mesafe bazlı bir modele dönüştürdüklerini belirtiyor.

SCS Software, Coaches modülünün çıkışına kadar bu yeni sistemle ilgili daha fazla detayı paylaşacağını söylüyor. Otobüs DLC’si için heyecan giderek artarken, oyuncuların ETS 2’ye eklenecek bu yeni sürüş disiplinine nasıl uyum sağlayacağı şimdiden merak konusu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...