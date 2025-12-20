Euphoria Dizisinin 3. Sezonu Geliyor! Yayın Tarihi Açıklandı
HBO Max tarafından yapılan duyuru ile birlikte Euphoria'nın 3. sezon tarihi belli oldu. Peki, yeni ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Euphoria'nın 3. sezonu 2026 yılının nisan ayında HBO Max'te yayınlanacak.
- Üçüncü sezonda sekiz adet bölümün yer alması bekleniyor.
- Dizinin oyuncuları arasında Zendaya, Hunter Schafer, Sydney Sweeney ve Maude Apatow dahil pek çok isim bulunuyor.
HBO Max'in en popüler dizilerinden biri olan Euphoria'nın yeni sezonu merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Euphoria'nın 3. sezon tarihi belli oldu. Oyuncu kadrosunda Zendaya, Sydney Sweeney ve Hunter Schafer dahil olmak üzere pek çok ismin yer aldığı dizinin yeni sezonu önümüzdeki yıl izleyiciler ile buluşacak.
Euphoria 3. Sezon Yayın Tarihi
En iyi HBO Max dizileri arasında yer alan Euphoria'nın 3. sezonu 2026 yılının nisan ayında izleyiciler ile buluşacak. Üçüncü sezonun kaç adet bölümden oluşacağına dair bilgi paylaşılmadı ancak ikinci sezon da sekiz adet bölüme yer verilmişti. Yeni sezonda da sekiz adet bölümün yer alması bekleniyor.
Euphoria'nın Fragmanı
Euphoria Oyuncuları ve Karakterleri
- Zendaya (Rue Bennett)
- Hunter Schafer (Jules Vaughn)
- Jacob Elordi (Nate Jacobs)
- Maude Apatow (Lexi Howard)
- Alexa Demie (Maddy Perez)
- Sydney Sweeney (Cassie Howard)
- Nika King (Leslie Bennett)
- Eric Dane (Cal Jacobs)
- Austin Abrams (Ethan Lewis)
- Alanna Ubach (Suze)
Euphoria'nın oyuncuları arasında Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Maude Apatow ve Alexa Demie dahil olmak üzere pek çok isim yer alıyor. Dizide Zendaya "Rue Bennett" karakterini, Sydney Sweeney "Cassie Howard" karakterini, Hunter Schafer ise "Jules Vaughn" karakterini canlandırıyor.
Euphoria 3. Sezon Konusu
Rue Bennett karakaterini canlandıran Zendaya, geçtiğimiz yıl katıldığı bir podcast yayınında 3. sezonun konusuna dair önemli bir bilgi paylaşmıştı. Zendaya'ya göre popüler gençlik dizisinin yeni sezonunda karakterler artık lise dönemini geride bırakmış olacak. Bununla birlikte yeni bir maceraya tanık olacağız.