Euphoria Dizisinin 3. Sezonu Geliyor! Yayın Tarihi Açıklandı

HBO Max'in en popüler dizilerinden biri olan Euphoria'nın yeni sezonu merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Euphoria'nın 3. sezon tarihi belli oldu. Oyuncu kadrosunda Zendaya, Sydney Sweeney ve Hunter Schafer dahil olmak üzere pek çok ismin yer aldığı dizinin yeni sezonu önümüzdeki yıl izleyiciler ile buluşacak.

Euphoria 3. Sezon Yayın Tarihi

En iyi HBO Max dizileri arasında yer alan Euphoria'nın 3. sezonu 2026 yılının nisan ayında izleyiciler ile buluşacak. Üçüncü sezonun kaç adet bölümden oluşacağına dair bilgi paylaşılmadı ancak ikinci sezon da sekiz adet bölüme yer verilmişti. Yeni sezonda da sekiz adet bölümün yer alması bekleniyor.

Euphoria'nın Fragmanı

Euphoria Oyuncuları ve Karakterleri

Zendaya (Rue Bennett)

(Rue Bennett) Hunter Schafer (Jules Vaughn)

(Jules Vaughn) Jacob Elordi (Nate Jacobs)

(Nate Jacobs) Maude Apatow (Lexi Howard)

(Lexi Howard) Alexa Demie (Maddy Perez)

(Maddy Perez) Sydney Sweeney (Cassie Howard)

(Cassie Howard) Nika King (Leslie Bennett)

(Leslie Bennett) Eric Dane (Cal Jacobs)

(Cal Jacobs) Austin Abrams (Ethan Lewis)

(Ethan Lewis) Alanna Ubach (Suze)

Euphoria'nın oyuncuları arasında Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Maude Apatow ve Alexa Demie dahil olmak üzere pek çok isim yer alıyor. Dizide Zendaya "Rue Bennett" karakterini, Sydney Sweeney "Cassie Howard" karakterini, Hunter Schafer ise "Jules Vaughn" karakterini canlandırıyor.

Euphoria 3. Sezon Konusu

Rue Bennett karakaterini canlandıran Zendaya, geçtiğimiz yıl katıldığı bir podcast yayınında 3. sezonun konusuna dair önemli bir bilgi paylaşmıştı. Zendaya'ya göre popüler gençlik dizisinin yeni sezonunda karakterler artık lise dönemini geride bırakmış olacak. Bununla birlikte yeni bir maceraya tanık olacağız.