Uygun Fiyatlı Robot Süpürge Tanıtıldı! Yüksek Emiş Gücü ve Dahası

Eureka, CES 2026'da yeni robot süpürgesi E10 Evo Plus'ı tanıttı. Bütçe dostu olması ile dikkatleri üzerine çeken bu süpürge, yüksek emiş gücü, bir aydan daha fazla kapasiteye sahip toz haznesi ile gelen istasyon, saç ve tüy dolanmalarına karşı tasarlanan özel fırça yapısı ve çok daha fazlasını sunuyor.

E10 Evo Plus Özellikleri

E10 Evo Plus, emiş gücü konusunda daha yüksek fiyatlı E10s'e göre oldukça yüksek bir performans sergiliyor. Öyle ki önceki modelde 4.000Pa çekim gücü varken yeni E10 Evo Plus ise tam 10.000Pa emiş gücüne ulaşabiliyor. Bu da robot süpürgenin çok daha kapsamlı bir temizlik yapabileceği anlamına geliyor.

Yeni süpürge, fırçaya tüy ve saç tellerinin dolanmasının önüne geçmek adına çift anti-tangle fırça sistemine sahip. Bu özel fırça sistemi sayesinde her temizlikten sonra elinizle tek tek fırçaya dolanan saçları ya da tüyleri temizlemek zorunda kalmıyorsunuz. Özel tasarlanan fırça bütün bunları doğrudan toz haznesine gönderiyor.

Cihaz, gelişmiş lidar teknolojisi sayesinde etrafı hızlı bir şekilde tarıyor. Böylece evin bir haritasını oluşturuyor ve mobilyaların yerine ve odanın şekline hâkim hâle geliyor. Eşyalara birden çarpıp ilerlemeye çalışmak yerine yönünü bulup akıllı bir şekilde hareket ediyor. Böylece temizlenmedik bir yer de kalmıyor.

Robot süpürge temizliği bitirip istasyona döndüğünde topladığı tüm toz ve kiri torbaya boşaltıyor. Markaya göre bu hazne o kadar büyük ki yaklaşık 45 günlük bir toz kapasitesi bulunuyor. Bu da bir buçuk ay boyunca toz boşaltma zahmetine girmenize gerek bırakmadığını gösteriyor.

E10 Evo Plus Fiyatı

E10 Evo Plus için 299 dolar (12 bin 870 TL) fiyat etiketi belirlendi. Eureka henüz net bir tarih paylaşmasa da bu robot süpürgenin 2026 yılının ilerleyen aylarında satışa sunulması bekleniyor. Bu arada E10s'in aksine E10 Evo Plus'ın halıların üzerine geldiğinde mop pedini yukarı kaldıramadığını da belirtelim. Cihaz bunun yerine halının etrafından dolaşıyor.