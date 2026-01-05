CES 2026'da Tanıtılan Her Şey: Canlı Blog

Teknolojinin kalbi, CES 2026'da atıyor. Dünyanın dört bir yanından yüzlerce farklı şirketin katıldığı ve en yeni teknolojilerini sergilediği etkinlik başladı. Her yıl olduğu gibi bu sene de CES'i yakından takip edeceğiz ve ilgi çekici duyurular hakkında sizi bilgilendireceğiz.

Ayrıca etkinliği bizzat yerinde takip ederek gördüğümüz heyecan verici gelişmelere sitemizde ve YouTube kanalımızda yer vereceğiz. İşte CES 2026'da duyurulan tüm ürünler ve bilmeniz gerekenler.

CES 2026'da Neler Tanıtıldı?

CES 2026'da tanıtılan ürünleri sizler için bu canlı blogda kısaca özetledik. Yine de günümüzde tanıtılan her bir yeni ürünün ne kadar basit görünürse görünsün bir teknoloji harikası olduğunu hatırtlatmakta fayda var.

Bu nedenle ürünler hakkındaki tüm bilgileri kısa paragraflara sığdırmak pek de mümkün değil. Eğer söz konusu cihazlar hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, yazının hemen altında yer alan ilgili widget'a tıklayarak haberin tamamını okuyabilirsiniz.

Samsung, Dünyanın İlk 130 İnç Micro RGB televizyonunu Tanıttı

CESl 2026 kapsamında sunum yapan ilk şirketlerden biri Samsung oldu. Teknoloji devi burada 130 inçlik (330 cm) dünyanın ilk Micro RGB televizyonu R95H'yi tanıttı. Televizyon, OLED benzeri görüntü kalitesi sunuyor ve sinema standardında performans vaat ediyor. Ağırlığı nedeniyle "Timeless Frame" çerçevesi ile gelen cihaz, bu çerçeve içerisinde entegre ses sistemi barındırıyor.

Hoparlöre Dönüşebilen Kulaklık Tanıtıldı

TDM, CES 2026'da hem kulaklık hem hoparlör olarak kullanılabilen Neo'yu tanıttı. Cihaz kulaklık modunda 200 saat pil ömrü sunuyor ve katlanarak kablosuz hoparlöre dönüştürülebiliyor. Neo, 249 dolara (yaklaşık 10.713 TL) satışa sunulacak ve Bluetooth 6 desteğiyle iki cihaza aynı anda bağlanabiliyor.

GIF ve Fotoğraf Yansıtan Lamba Tanıtıldı

SwitchBot'un CES 2026'da tanıttığı Obboto isimli akıllı masa lambası, 2.900'den fazla RGB LED ile kullanıcıların yüklediği fotoğraf ve GIF'leri piksel sanatı tarzında yansıtabiliyor. Hareket sensörü, yapay zeka destekli animasyonlar, müzik görselleştirme ve hava durumu gösterimi gibi özelliklerle donatılan cihaz, aydınlatmanın ötesinde dekoratif bir deneyim sunuyor.

Bu Robot Sizi Arkadaşsız Bırakmayacak

FrontierX, CES 2026'da Aura ve Vex adlı iki yeni robot tanıttı. Aura, yüz ifadelerini ve vücut dilini analiz ederek insanların duygusal durumlarını anlayan ve onlarla sohbet eden bir yardımcı robot olarak tasarlandı. Vex ise evcil hayvanları takip eden, onların günlük hareketlerini kaydedip yapay zeka ile kısa videolara dönüştüren küçük ve sevimli bir robot kamera.