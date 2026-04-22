Motorola'nın 144Hz Ekranlı Telefonu Yolda! Görüntüleri Sızdırıldı

Motorola'nın yeni telefonu Edge 70 Pro+'a dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun görüntüleri sızdırıldı. Böylece Edge 70 Pro+'ın tasarımı açıklığa kavuştu. Çok şık bir görünüme sahip olan telefon, beş farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Cihazda ayrıca MediaTek'in güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak.

Motorola Edge 70 Pro+'ın Tasarımı Nasıl Olacak?

Motorola Edge 70 Pro+'ın tasarımı, Motorola Edge 60 Pro'ya çok benzeyecek. Telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Köşeleri oval hâle getirilmiş bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde Motorola logosu da yer alacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları bulunacak. Telefon bu arada beyaz, kırmızı, kahverengi, koyu mavi ve yeşil renk seçeneklerine sahip olacak.

Motorola Edge 70 Pro+'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 8500 Extreme

Dimensity 8500 Extreme Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Motorola Edge 70 Pro+'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Motorola'nın yeni telefonu, 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Motorola Edge 60 Pro'da 6,7 inç ekran boyutu, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık mevcut.

Edge 60 Pro'nun ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 4500 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada AMOLED'in çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim.

Motorola Edge 70 Pro+'ın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Edge 70 Pro+ gücünü Dimensity 8500 Extreme işlemcisinden alacak. Bu işlemci, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu oyunların yanı sıra PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun da sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

Söz konusu işlemci, MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm bir işlemci, 6 nm veya daha eski bir işlemciye kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Bu arada Edge 60 Pro'da Dimensity 8350 Extreme bulunuyor. Bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları çalıştırabildiğini belirtelim.

Motorola Edge 70 Pro+'ın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapikseç özünürlüğünde ana kamera ve 50 megapikseç özünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Üçüncü kameranın çözünürlüğü ise henüz belli değil. Bu arada ultra geniş açılı kamera ise manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Edge 60 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti. Telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor.

Motorola Edge 70 Pro+ Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola Edge 70 Pro+'ın nisan veya mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Edge 60 Pro, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.

Motorola Edge 70 Pro+ Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Edge 70 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Edge 70 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

Motorola Edge 70 Pro+'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Edge 70 Pro+'ın 540 dolar civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edilmişti. Bu, güncel kur ile birlikte 24 bin 256 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 49 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Motorola Edge 70 Pro+'ın tasarımını çok beğendim. Tercih edilen renk seçenekleri, telefonun çok şı kbir tasarıma sahip olmasını sağlamış. Cihaz sadece tasarımıyla değil aynı zamanda özellikleriyle de dikkatimi çekti. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile çok uzun bir pil ömrü sunacağını söyleyebilirim.

Yüksek yenileme hızının oldukça önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Bunun sebebi ise çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesi. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu belirgin şekilde hissediliyor. AMOLED ekran ise telefon kullanımını çok keyifli hâle getiriyor çünkü çok canlı renklere sahip.