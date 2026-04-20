Tesla Türkiye'de Otonom Sürüş İçin İlk Adımı Attı Mı? Dikkat Çeken İlan!

Tesla’nın Türkiye’de yayınladığı yeni bir iş ilanı şirketin otonom sürüş teknolojisini ülkemize getirme planlarıyla ilgili önemli bir sinyal olabilir. "Vehicle Operator / Araç Operatörü" pozisyonu için açılan ilan doğrudan belirtilmese de Full Self-Driving (FSD) sistemi için veri toplama sürecine işaret ediyor olabilir. Peki Türkiye'de Tesla FSD yani otonom sürüş özelliği açılacak mı? İşte detaylar...

Tesla Hangi Pozisyonlar İçin İş İlanı Açtı?

Tesla tarafından yayınlanan ilan metninde adaylardan araç performansını geliştirmek amacıyla yüksek kaliteli veri toplama süreçlerine katkı sağlaması bekleniyor. Bu rolün temelinde ise sahada aktif araç kullanımı ve veri doğrulama süreçleri yer alıyor.

Her ne kadar ilanda FSD ifadesi açık şekilde geçmese de Tesla’nın global operasyonlarına baktığımızda bu tür pozisyonların genellikle otonom sürüş sistemlerinin eğitilmesi için gerekli gerçek yol verilerinin toplanmasıyla doğrudan bağlantılı olduğu biliniyor. Bu da beraberinde akıllara Tesla otonom sürüş için start verdi mi sorusunu getiriyor.

Kısa süre önce Netherlands, Tesla’nın FSD sistemine resmi onay veren ilk Avrupa ülkelerinden biri oldu. Süreci yöneten RDW ise yaptığı açıklamada sürücü destek sistemlerinin doğru kullanımda yol güvenliğine katkı sağladığını vurguladı.

Bu gelişme, FSD’nin Avrupa genelinde yayılması için önemli bir referans olarak görülürken Türkiye’de ortaya çıkan bu iş ilanı da sürecin genişleyebileceğine dair yeni bir işaret olarak yorumlanıyor.

Türkiye İçin Tesla FSD Kesin Olarak Geliyor Denilebilir Mi?

Eğer bu ilan gerçekten FSD veri toplama sürecinin bir parçasıysa bu durum Tesla’nın Türkiye’yi otonom sürüş sistemleri için potansiyel bir pazar olarak değerlendirdiğini gösteriyor olabilir.

Ancak burada kritik bir detay var zira FSD’nin bir ülkede aktif olarak kullanılabilmesi için yalnızca teknik hazırlık yeterli değil. Aynı zamanda yasal düzenlemeler ve resmi onay süreçleri de gerekiyor. Bu nedenle kısa vadede tam otonom sürüşün Türkiye’de aktif hale gelmesi zor görünse de veri toplama sürecinin başlaması önemli bir ilk adım olarak değerlendirilebilir.

Editörün Yorumu

Tesla’nın bu tarz pozisyonları genellikle sessiz ama kritik hamleler olur. Yani ortada resmi bir duyuru olmadan önce altyapı hazırlanır. Türkiye’de açılan bu ilan da tam olarak böyle bir sinyal veriyor. Ancak bu noktada en önemli konu teknoloji değil regülasyon. Zira Türkiye’de FSD’nin aktif hale gelmesi teknik hazırlıktan çok yasal çerçeveye bağlı olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...