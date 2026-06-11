8000 mAh Bataryalı Telefon Tanıtıldı! 144Hz Ekran ve 8 GB RAM'i Var

TECNO, Pova 8 5G'yi tanıttı. Bununla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Böylece çoğu mobil oyun sorunsuz oynanabilecek. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

TECNO Pova 8 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,76 inç

6,76 inç Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Full HD+ Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 7100

Dimensity 7100 RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve ikinci kamera

50 MP ana kamera ve ikinci kamera Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

IP64 sertifikası İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HiOS 16

TECNO Pova 8 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,76 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 144Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterlibir değerdir. Bu arada geniş görüş açısına sahip IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli TECNO Pova 7'de 6,78 inç ekran boyutu, 1080 x 2460 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 144Hz yenileme hızı ve 900 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

TECNO Pova 8 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

TECNO'nun yeni telefonunda Dimensity 7100 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, son dönemin en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, MOBA türünün başarılı bir örneği olan Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 90 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani telefonda donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecektir.

Dimensity 7100 işlemcisi, MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. 6 nm bir işlemci, 12 nm işlemciye kıyasla hem daha verimli hem de daha yüksek hızda çalışıyor. Bu arada işlemcide 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut.

Orta segmentte konumlanan işlemcinin Infinix Note Edge ve TECNO Pova Curve 2'de de yer aldığını belirtelim. Bu arada serinin önceki modeli Pova 7'de Dimensity 7300 Ultimate tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

TECNO Pova 8 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve ikinci kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. KArşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli POVA 7'de 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

TECNO Pova 8 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

Pova 8 5G'de 8.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Bu yüksek kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Bu sayede powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada Pova 7'de 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği mevcut.

TECNO Pova 8 5G Türkiye'de Satılacak mı?

TECNO Pova 8'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Spark 40 Pro 4G, Spark Slim ve Camon 40 dahil olmak üzere TECNO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pova 8'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

TECNO Pova 8 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

6 GB RAM ve 128 GB depolama: 29.999 rupi (14.468 TL)

29.999 rupi (14.468 TL) 8 GB RAM ve 128 GB depolama: 31.999 rupi (15.433 TL)

TECNO Pova 8 5G'nin 29 bin 999 rupi olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 14 bin 468 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 29 bin TL civarına denk geliyor. TECNO Pova 8 5G'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

TECNO Pova 8 5G'nin tasarımını çok beğendim. Telefon yalnızca tasarımıyla değil aynı zamanda özellikleriyle de dikkatimi çekti. Cihazın yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu arada yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.