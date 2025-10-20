Hayalet Uçakları Avlıyor: Çin Kuantum Radar Üretmeyi Başardı!

Radar teknolojisinde yeni bir çağın kapısı aralandı. Zira Çin görünmezlik teknolojisine sahip savaş uçaklarını tespit edebilen dünyanın ilk kuantum radar dedektörünü seri üretime geçirdiğini açıkladı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Görünmez Uçaklar Artık Tarih Oluyor: Çin Dünyanın İlk Kuantum Radarını Üretti!

Anhui eyaletindeki Kuantum Bilgi Mühendisliği Teknoloji Merkezi tarafından geliştirilen yeni sistem dört kanallı ultra düşük gürültülü tek foton dedektörüyle donatıldı. Çinli yetkililer bu cihazın “dünyada ilk” olduğunu belirtiyor. Radar tek bir fotonu bile algılayarak görünmez uçakların bile izini sürebiliyor.

Fotonların kuantum düzeyinde nasıl davrandığını takip eden sistem, F-22 veya F-35 gibi stealth uçakların dahi gizlenmesini neredeyse imkânsız hale getiriyor. South China Morning Post’un aktardığına göre cihazın olağanüstü hassasiyeti, geleneksel radarların tespit edemediği en zayıf sinyalleri bile yakalayabiliyor.

Üstelik sistem, -120°C sıcaklıklarda dahi çalışabiliyor ve yüzde 90 daha düşük gürültü üretiyor. Bu özellik, radarın hem daha doğru hem de enerji açısından verimli olmasını sağlıyor. Peki kuantum radarlar nedir ve nasıl çalışıyorlar?

Kuantum radarlar, dolanık foton çiftleri prensibine dayanıyor. Bu çiftlerden biri hedefe gönderilirken, diğeri sistemde saklanıyor. Hedeften dönen fotonun “ikizi” ile karşılaştırılması sayesinde uçağın konumu, hızı ve yönü yüksek doğrulukla belirleniyor. Bu yöntem, elektronik karıştırma veya yanıltıcı sinyallere karşı da koruma sağlıyor. Başka bir deyişle, stealth uçaklar artık “görünmez” olamayacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?