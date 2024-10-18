821 TL Değerindeki Europa Universalis 4 Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!

Milyonlarca oyuncu tarafından kullanılan Steam ücretsiz oyun fırsatı sunmaya devam ediyor. Mağazada başlatılan kampanya kapsamında Europa Universalis IV kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Böylece oyunu belirli süre boyunca herhangi bir ücret ödemeden oynamak mümkün oldu.

87 Metacritic puanı ile dikkat çeken oyunu 5 gün boyunca (23 Ekim 2024) ücretsiz oynayabilirsiniz. Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunu oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor.

23 Ekim tarihine kadar devam eden bir indirim kampanyası da bulunuyor. %87 oranında indirime giren oyun 23,99 dolardan 3,11 dolara düştü. Eğer oyunu beğenirseniz indirimden yararlanabilir ve böylece daha uygun fiyata sahip olabilirsiniz.

Europa Universalis IV Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam'i açın.

Europa Universalis IV sayfasını görüntüleyin.

sayfasını görüntüleyin. "Oyunu Oyna" butonuna basın.

İşlemi onaylayın.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra yükleme sürecine geçilecek.

Europa Universalis IV, 2013 yılının ağustos ayında piyasaya sürülerek en iyi strateji oyunları arasında yerini almıştı. Yayıncılığını Paradox Interactive'in üstlendiği oyun, satışa sunulduğu dönemde büyük beğeni toplamıştı.

Europa Universalis IV hakkında ne düşünüyorsunuz? En sevdiğiniz strateji oyunu hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.