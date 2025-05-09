Türkçe Dil Destekli Europa Universalis 5 Geliyor! Fragman Paylaşıldı

Paradox Interactive, dünyanın en popüler serilerinden biri olan Europa Universalis'in yeni oyununu duyurdu. Europa Universalis V olarak isimlendirilen oyuna ait bazı detaylar paylaşıldı ve hatta bir tanıtım videosu yayınlandı.

Europa Universalis V Fragmanı Paylaşıldı

Strateji oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Europa Universalis V nihayet duyuruldu. Paylaşılan bilgilere göre şimdiden merakla beklenmeye başlanan oyun benzersiz derinlik ve ayrıntı seviyesine sahip olacak.

Aralarından seçim yapabileceğimiz çok sayıda ulus yer alacak. Vereceğimiz kararlara göre oyun şekillenecek. Bu süreçte tarihsel olaylar ve durumlarla karşılaşacağız. Bunlar arasında Yüz Yıl Savaşı'ndan Protestan Reformu'na kadar birçok olay bulunacak.

Europa Universalis 5, seride daha önce benzeri görülmemiş en detaylı ticaret sistemini kullanacak. Bu sistem ile güçlü bir ekonomik altyapı inşa etmeye çalışacağız. Türkçe dil desteği ile birlikte gelecek oyuna dair bir tanıtım videosu da paylaşıldı.

Oyunun resmî YouTube kanalı üzerinden yayınlanan video 1 dakika 41 saniye uzunluğunda. Fragman, yeni oyun hakkında bilgi sahibi olmamıza yardım ediyor. Europa Universalis 5'in çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri ise henüz açıklanmadı.