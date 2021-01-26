Evcil Hayvanlar Koronavirüs Aşısı Olmalı mı? İşte Yanıt

Evcil hayvanlar koronavirüs aşısı yaptırmalı mı? İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan bilim insanları, COVID-19 salgınının başladığı günden bu zamana kadar en çok merak edilen soruyu yanıtladı. Bilim insanları tarafından yapılan açıklamanın tüm detayları haberimizde.

Evcil Hayvanlar Koronavirüs Aşısı Yaptırmalı mı?

Yeni tip koronavirüs salgınını sonlandırmak için dünyanın birçok yerinde aşılama çalışmaları başladı. Peki, evcil hayvanların da COVID-19 aşısı olması gerekiyor mu? İngiltere´de yer alan East Anglia Üniversitesi ve Earlham Enstitüsünde görevli bilim insanları ile ABD´deki Minnesota Üniversitesinde görevli bilim insanları, bu konu ile ilgili önemli bir araştırma gerçekleştirdi.

Virulence isimli akademik dergide yayımlanan çalışmada, yeni tip koronavirüsün hayvanlarda evrimleşmeye devam etmesi ve daha sonra insanlara bulaşma ihtimaline ilişkin “Halk sağlığı açısından uzun vadeli ama önemli bir risk” ifadeleri yer aldı. Çalışmada görevli bilim insanları, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Enfeksiyonun yayılmasını engellemek için bazı evcil hayvan türlerinin de aşılanması gerekebilir. Bu ihtimali gözden kaçırmamalı” şeklinde konuştu.

Bazı evcil hayvanların da COVID-19 aşısı olması gerektiğini belirten genetik profesörü Cock Van Oosterhout, yeni tip koronavirüs salgını söz konusu olduğunda her ihtimale karşı ciddi anlamda hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. Profesör, riski azaltmak için evcil hayvanlar ile besi hayvanları için aşı geliştirilmesinin mantıklı olduğunu ifade etti.

Profesör Oosterhout, yaptığı açıklamada, “Riski azaltmak için bir önlem olarak evcil hayvanlar ve besi hayvanları için de aşı geliştirmek mantıklı. COVID-19 söz konusu olduğunda herhangi bir olasılığa ciddi anlamda hazırlıklı olmalıyız. Bence bunu yapmanın en iyi yolu, hayvanlar için de aşı geliştirme seçeneğini dikkate almaktır. Rusya "evcil hayvanlar için aşı geliştirmeye başlattı" ifadelerini kullandı.

Hayvanlar İçin Koronavirüs Aşısı Geliyor

İtalya merkezli Takis Biotech'in veteriner birimi EvviVax ve Amerika Birleşik Devletleri merkezli Applied DNA Sciences, geçtiğimiz haftalarda hayvanlar için COVID-19 aşısı üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Aşının 2 dozdan oluştuğunu belirten şirket, klinik araştırmaların New York’taki kediler üzerinde başlayacağını açıklamıştı. Ayrıca bu zamana kadar kedilerden veya herhangi bir hayvandan insanlara koronavirüs geçmedi.