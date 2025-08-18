Evde Tek Başına Efsanesi Yeniden Çekilse Nasıl Olur? Yönetmen Açıkladı

35. yılını kutlamaya hazırlanan "Evde Tek Başına / Home Alone" filmi, yeniden canlandırılacağına dair söylentilerle gündeme oturmuştu. Filmin ünlü yönetmeni Chris Columbus, bu söylentilere bir nokta koydu. Filmin o dönemin ruhunu yansıttığını belirten Columbus, filmi bir kez daha çekmeye çalışmanın boş bir çaba olduğunu belirterek "Filmi kendi haline bırakmamız gerekiyor." yorumunu yaptı. Böylece, Evde Tek Başına: Reboot projesinin gündemde olmadığı ve hiçbir zaman da olmayacağı doğrulanmış oldu.

Disney Uyarlaması Home Sweet Home Alone Çok Eleştirildi

Yönetmenin açık sözlü bir şekilde söylentileri reddetmesi, sadece filmin ruhunu bozmak endişesinden değil; reboot projesi daha önce Disney tarafından denendi ama beklenen başarıyı elde etmedi. Disney uyarlaması olan Evde Tek Başına, 2021 yılında "Home Sweet Home Alone" adıyla vizyona girdi ama Rotten Tomatoes üzerinde sadece %15 puan elde etti. Üstelik yapılan eleştiriler de oldukça acımasızdı.

Yapımın klasik orijinal filmle benzer temaları tekrar ederek özgünlükten uzak kaldığı, "üç aptal kahraman, esprisiz tuzaklar" ve klişe sahneler içerdiği öne sürüldü. Reddit forumlarında ana karakter Max'in sevimsiz ve itici olduğu vurgulanırken, kötü karakterlerin ise abartılı ve sempatik olmaktan uzak figürler olduğu eleştirildi. Yine eleştirilere göre film, yaratıcılıktan uzak ve özgün bir senaryodan yoksun olmasının yanı sıra "kült seri için bir utanç kaynağı" olarak nitelendirildi.

Home Alone Oyuncu Kadrosu

Macaulay Culkin – Kevin McCallister

Joe Pesci – Harry Lyme

Daniel Stern – Marv Murchins

Catherine O’Hara – Kate McCallister

John Heard – Peter McCallister

Roberts Blossom – Marley

Devin Ratray – Buzz McCallister

Gerry Bamman – Amca Frank

Hillary Wolf – Megan McCallister

Home Alone (1990) Fragmanı ve Yer Aldığı Platformlar

Orijinal Evde Tek Başına yapımını şu an Disney Plus, HBO Max ve Amazon Prime video hizmetleri üzerinden izleyebilirsiniz. Uyarlama yapım Home Sweet Home Alone ise yine Disney Plus platformundan erişilebilir halde.