Daha İlkini İzleyemedik: Superman 2'nin Vizyon Tarihi Ortaya Çıktı!

Bu yıl sinema dünyasının en çok konuşulan yapımlarından biri olan Superman, geçtiğimiz ay nihayet vizyona girdi. Fragmanları izlenme rekorları kıran film, beyaz perdede de bu başarısını sürdürerek Warner Bros.'un son yıllardaki en iyi gişe performanslarından birine imza attı.

Gelen son haberlere göre, James Gunn'ın yöneteceği Superman 2, beklenenden çok daha yakın bir tarihte izleyicilerle buluşacak. Zira Warner Bros, yeni seriyle yakaladığı ivmeyi kaybetmeden devam filmini sinemaya taşımak istiyor. İşte Superman 2'nin vizyon tarihi!

Superman 2 Ne Zaman Çıkacak?

Yeni Superman filminin yönetmeni James Gunn, kısa bir süre önce verdiği röportajda izleyicilerin devam filmi için çok beklemeyeceğinin sinyallerini verdi. Yeni yapımın senaryo taslağının hazır olduğunu belirten başarılı yönetmen, 60 sayfalık bu taslağın tam senaryoya dönüştürülmesinin ardından filmin çekimlerine başlayabileceklerini ifade etti.

James Gunn'ın bu demeciyle neredeyse eş zamanlı olarak ortaya atılan bazı söylentiler, Warner Bros.'un devam filminin çekimlerine 2026'nın ilk aylarında başlayacağını öne sürüyor. Bu iddialara göre Superman 2, 2026'da çekilip 2027 yazında vizyona girebilir. Bu da filmin ilk yapımdan sadece 2 yıl sonra gösterime gireceği anlamına geliyor.

Öte yandan, filmin "Superman 2" olarak adlandırılması beklenmiyor. Zira James Gunn, daha önce yaptığı açıklamada olası bir devam filminin bu isimle çıkmayacağını belirtmişti. Nitekim yeni filmde sadece Superman konu alınmayacak. Tıpkı Justice League'de olduğu gibi Superman'in yanı sıra DC evreninden başka süper kahraman karakterlerinin de yer alması muhtemel görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz yeni Superman filmini beğendiğiniz mi? Yorumlarda buluşalım.