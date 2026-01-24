120 Saat Pil Ömrü Sunan Kulaklık Tanıtıldı! Fiyatı Cep Yakıyor

Jabra, en yeni kulaklığı Evolve 3 85'i tanıttı. Bununla beraber cihazın bütün özellikleri ve fiyatı netlik kazandı. Uzun pil ömrü ve yapay zeka özellikleri ile ön plana çıkan bu yeni kulaklık özellikle de yüksek fiyat etiketi ile çok konuşulacak gibi görünüyor.

Evolve 3 85 Özellikleri

Evolve 3 85, önceki modellerden farklı olarak ayrı bir mikrofon içermiyor. Bu, onun diğer üst düzey segmentte konumlandırılan kulaklıklardan ayırt edilmesini sağlayan en önemli farklılığını kaybettiği anlamına geliyor. Cihazın en önemli özelliklerinin başında ise yapay zeka destekli Jabra ClearVoice geliyor.

Bu özellik, dışarıdan gelen rüzgar ya da kalabalıktan gelen uğultu gibi sesleri ayırt ederek onları bastırıyor ve bunları bastırarak sizin kendi sesinizi öne çıkıyor. Böylece sesiniz karşı tarafa da çok daha net bir şekilde iletiliyor. Aktif gürültü engelleme özelliği sayesinde seslere çok daha iyi bir şekilde odaklanmanızı da sağlıyor.

Uzamsal ses desteği sayesinde gerçekçi bir ses deneyimi elde etmenizi mümkün hâle getiren kulaklık, yüksek kaliteli ses (AAC, LC3, SBC) desteği sunuyor. Her iki model de kablosuz şarj desteğine sahip ve sadece 10 dakikalık şarj ile 10 saatlik kullanım imkânı elde edildiği belirtiliyor.

Evolve 3 85 Fiyatı

Jabra Evolve 3 85 için 649 dolar (28 bin 24 TL) fiyat etiketi belirlendi. İlk olarak 1 Mart 2026 tarihinde siyah renk seçeneği ile sunulacak. Bundan bir ay sonra ise gri renk seçeneği gelecek.Kulaklık, aktif gürültü engelleme özelliği devre dışıyken müzik için 120 saat, sesli görüşmeler için 25 saat pil ömrü sunacak.