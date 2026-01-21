70 Saat Pil Ömrü Sunan Kulaklık Tanıtıldı! Oyun Modu ve Dahası

OneOdio, yeni kulak üstü kulaklığını tanıttı. Focus A1 Pro olarak adlandırılan bu yeni model, düşük gecikme modu ve çok daha fazlası ile beraber geliyor. Gerek tasarımı gerek gelişmiş özellikleri ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden kulaklık, uzun bir kullanım süresi sunuyor.

Focus A1 Pro Özellikleri

Model : Focus A1 Pro

: Focus A1 Pro Ağırlık : 200 gram

: 200 gram Renk Seçenekleri : Siyah, Kırmızı ve Siyah

: Siyah, Kırmızı ve Siyah Sürücü : 40 mm dinamik

: 40 mm dinamik Frekans Aralığı : 20Hz - 20 kHz

: 20Hz - 20 kHz Bağlantı : Bluetooth 6.0

: Bluetooth 6.0 Ses Codec Desteği : AAC, SBC

: AAC, SBC Pil Ömrü (ANC Açık) : 40 Saat

: 40 Saat Pil Ömrü (ANC Kapalı) : 70 Saat

: 70 Saat Şarj Süresi : 2,5 Saat (USB-C üzerinden)

: 2,5 Saat (USB-C üzerinden) Hızlı Şarj : 10 dakika şarj ile 5 saat kullanım

: 10 dakika şarj ile 5 saat kullanım Gecikme Süresi : 89 ms (Oyun Modu)

: 89 ms (Oyun Modu) Öne Çıkan Özellikler: Aktif Gürültü Engelleme (ANC), Şeffaf Mod, Çift Cihaz Bağlantı Desteği, Gürültü Azaltıcı Mikrofon

Focus A1 Pro, 20Hz ila 20 kHz frekans aralığına sahip 40 mm dinamik sürücülerle birlikte geliyor. Bu sürücü, özellikle kulak üstü kulaklıklar için standart bir deneyim elde etmenize olanak tanıyor. Basların daha güçlü duyulmasına olanak tanıyan cihazın geniş frekans aralığı, insan kulağının duyabildiği tüm sesleri net şekilde almanıza yardımcı oluyor.

Cihaz, Bluetooth 6.0 desteği sunuyor. Bununla birlikte aynı anda iki cihaza bağlanmak mümkün hâle geliyor. Oyun modu ile 89 ms düşük gecikme süresi sağlıyor. Ayrıca yaygın bir şekilde kullanılan AAC ve SBC formatlarını da destekliyor. Kulaklık özellikle dışarıda müzik dinlerken çok büyük faydası görülebilecek özelliklerle geliyor.

Yeni kulaklık, aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği ile dışarıdan gelen gürültüleri azaltıyor. Böylece dinlediğiniz şarkılara daha iyi odaklanabiliyorsunuz ancak çevredeki sesleri duymaya devam etmeniz için şeffaf mod da bulunuyor. Bu, çevredeki sesleri almanıza imkân tanıyarak beklenmedik durumların önüne geçmeye yardımcı oluyor. Ayrıca görüşmeler için arka plan gürültüsünü azaltan bir mikrofon içeriyor.

Focus A1 Pro Fiyatı

Focus A1 Pro için 34.99 dolar (1.514 TL) fiyat etiketi belirlendi. Sadece 200 gram ağırlığında olan bu kulaklık, siyah veya kırmızı ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile beraber geliyor. Cihaz, ANC açıkken 40 saat, kapalıyken 70 saat pil ömrü sunuyor. 10 dakikalık şarj ile 5 saat kullanım sunuyor. USB-C üzerinden 2,5 saatte tam şarj oluyor.