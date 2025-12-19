Galaxy S26'yı Performans Canavarı Yapacak İşlemci Tanıtıldı

Dünyanın ilk 2 nm mobil işlemcisi olan Exynos 2600 tanıtıldı. Bu yeni işlemci gerek performans gerek verimlilik konusunda pek çok rakibinin çok önünde yer alıyor. Ayrıca performans sorunu dahil olmak üzere pek çok sorunu da ortadan kaldırmak adına çeşitli yöntemlerle birlikte geliyor.

Exynos 2600 Özellikleri

Samsung Exynos 2600, bir adet 3.8GHz hızına sahip Prime C1 Ultra çekirdek, üç adet 3.25 GHz hızına sahip yüksek performanslı C1 Pro çekirdek, altı adet 2.75GHz hızına sahip performans odaklı C1 Pro çekirdek olmak üzere toplam 10 çekirdek içeriyor ve Exynos 2500'e kıyasla yüzde 39 oranında performans artışı vadediyor.

NPU, bir önceki modele göre iki kat daha fazla hız kazanarak tam yüzde 113'lük devasa miktarda bir performans artışı sunuyor. Bu, telefonunuzun karmaşık ve yoğun kaynak gerektiren işlemleri çok daha hızlı ve akıcı bir şekilde yapma imkânına sahip olmanızı sağlıyor. Ayrıca Post-Quantum Cryptography (PQC) kullanan ilk mobil işlemci olarak da verilerinizi korumaya yönelik en üst seviye koruma sağlıyor.

İşlemci, AMD tabanlı GPU ile telefonunuzu âdeta bir oyun konsoluna dönüştürüyor. Eski modele göre tam iki kat daha fazla güç sunan GPU, oyunlardaki ışık ve yansımaların çok daha gerçekçi bir şekilde görünmesine imkân tanıyan ışın izleme (ray tracing) teknolojisini de yüzde 50 daha performanslı hâle getiriyor.

ENSS sistemi sayesinde oyun oynarken yapay zeka yardımıyla ekstra kareler ekleniyor, bu da hem daha akıcı bir deneyim elde etmenize hem aşırı ısınma olmadan oyunun keyfini çıkarmanıza olanak tanıyor. Bir diğer avantaj da kamerada ortaya çıkıyor. Yeni görüntü işlemcisi sayesinde telefonlar 320 megapiksel gibi devasa çözünürlükteki kameraları destekleyebilirken 108 megapiksellik çok yüksek kaliteli fotoğrafları bile düğmeye basar basmaz çekebiliyor.

Video tarafında da akıcı bir şekilde 8K görüntüler elde edebiliyor ya da 4K ağır çekimler yapabiliyorsunuz. Çekim sırasında görüntüdeki insanların göz kırpması gibi küçük detayları bile anlık olarak takip edip en kusursuz anı yakalamanıza yardımcı oluyor. Ayrıca ısınma ve buna bağlı olarak cihazın yavaşlaması gibi sorunlara karşı da HPB (Heat Path Block) adlı yeni bir soğutma teknolojisi sunuyor. Bu sistem, ısıyı daha hızlı dağıtarak yoğun kaynak gerektiren oyunlarda telefonun ısınmasının önüne geçiyor.

Exynos 2600 Hangi Telefonlarda Kullanılacak?

Şu an seri üretimde olan Exynos 2600'ün 2026 yılının başlarında tanıtılacak olan Galaxy S26 ve S26+ modellerine güç vermesi bekleniyor.